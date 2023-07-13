狒狒逃脫事件入題！分科測驗地理「中間偏易」　衛星影像首現答題卷

▲分科測驗今天第二節考地理，試考生認為中間偏易。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（13日）進入第二天，第二節考地理，今年上半年六福村的東非狒狒逃脫事件入題，入闈協助大考中心審題的高中教師指出，地理科取材貼近生活，包括前陣子最夯的狒狒出逃新聞，且首度嘗試將衛星影像放入答題卷，試題比去年簡單；入闈協助審題的試考生表示，今年地理取材結合時事與地理概念，有許多圖表入題，著重測驗考生地理應用能力，整體而言為「中間偏易」。

根據大考中心統計，地理科共有1萬9152人報考，比去年增加6600人，增加幅度達53%，另地理共1277人缺考，缺考率6.67%，則比去年減少1.42%。

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入闈協助審題的高中教師指出，今年地理科取材相當貼近生活，包括前陣子吵得沸沸揚揚的狒狒出跑新聞，考生得根據繪製出的「狒狒現蹤地圖」，推估狒狒移動路線；另在題組第43到45題，以屏東勝利星村生活園區為考題，且首度嘗試將衛星影像放入答題卷，讓考生判讀衛星影像並標示出書店位置；整體而言，試題比去年稍微簡單。

▲今年地理科首度嘗試將衛星影像放入答題卷，讓考生判讀衛星影像並標示出書店位置。（圖／記者許敏溶翻攝）

入闈協助審題的試考生表示，今年地理取材結合時事與地理概念，像是第28到29題組的電動車產業，還有展現台灣各地風土民情，像是第7題考到澎湖菜宅（即農田）景觀與盛行風關連性，整份試卷著重測驗考生地理應用能力，也有許多圖表入題，包括33至34題組的上網人口長條圖，整份試卷為「中間偏易」。

台北市地理科教師群則表示，今年地理圖表題佔30%，低於去年42%，今年跨冊考題也比去年少，但有關地理主要概念都能兼顧，例如以全球尺度考環境相關的議題不少，至少有9題，包括19至20題的台灣百年大旱問題，還有將少數民族的生活智慧納入考題，像是第11、12題以蘭嶼雅美族文學家作為命題素材，藉此了解雅美族生活特色與文化，整體難易度大致與去年相同。