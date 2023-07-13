分科測驗「考場冷氣壞掉」！36考生移往備用試場

▲分科測驗第二天上午考歷史與地理，考場並未傳出重大違規或突發狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（12日）進入第二天，第一上午考歷史、地理，分科測驗主辦單位大考中心表示，截至上午歷史科為止，考場並未傳出重大突發狀況，但總共累計近百件違規，其中又以未攜帶有效證件43件最多，其次為行動電話未完全關機28件；另昨天物理考試前，因為某間試場冷氣故障，整班36人都移往第三類備用試場應考，考生權益未受影響。

今天第二節考地理，大考中心表示，地理科共有1萬9152人報考，比去年增加6600人，增加幅度達53%，另地理共1277人缺考，缺考率6.67%，則比去年減少1.42%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而今年隨疫情趨緩，開放篩檢陽性考生應考，大考中心代理主任黃璀娟表示，截至今天地理科為止，累計52名篩檢陽性考生在備用試場應考，分布在14個縣市。

此外，截至今天地理科考試結束，各考場並未傳出重大違規狀況，但卻有考生違規事項，累計近百件，大考中心表示，其中又以未攜帶有效證件43件最多，其次為行動電話未完全關機28件，考試中飲水或吃口香糖16件、攜帶未關機行動裝置6件；另昨天物理考試前，也就是昨天上午8時17分，某間試場冷氣故障，整班36人在8時35分都移往第三類備用試場應考，考生權益未受影響。