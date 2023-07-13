分科測驗歷史科考白色恐怖、美蘇關係　高中教師：難易適中

▲分科測驗第二天首節考歷史，高中教師認為難易度適中。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（13日）進入第二天，首節考歷史科，今年有關白色恐怖、美蘇關係、拉丁文興衰等議題入題，入闈協助審題的高中老師認為，今年歷史試題兼具生活與學術情境，以文本閱讀題最多，著重區域互動的知識整合，試題「難易適中」；試考生則認為，今年歷史科在台灣、中國、世界史的題數分布平均，取材除史料，還包括傳單、圖畫、地圖等，還包括白色恐怖，難易度適中。

分科測驗今天首節考歷史，大考中心表示，歷史科共有2萬883人報考，比去年增加超過7600人，增加幅度達57%，另歷史共1341人缺考，缺考率6.42%，則比去年減少1.51%。

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入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年歷史科試題內容兼顧國家統治、軍事戰爭、宗教、性別等豐富面向，兼具生活與學術情境，以文本閱讀題最多，這些題目並非傳統認知的閱讀測驗，而是結合歷史脈絡的文本閱讀題，考生必須細心閱讀並擷取解題線索，再結合歷史課本知識，才能正確判讀答案，整體而言，試題「難易適中」。

入闈協助審題的試考生則認為，今年歷史科在台灣、中國、世界史的題數分布平均，取材除史料，還包括傳單、圖畫、地圖、白色恐怖等，融入公民所學的文化互動與轉型正義概念，第41到43題組考古拉丁文興衰，整份考卷注重考生閱讀理解能力，試題難易度適中，但比去年稍難，具有鑑別度。

台北市高中歷史科教師群表示，這次歷史科包括美蘇關係、拉丁文興衰等內容入題，試題相當靈活，測驗考生閱讀理解分析史料的能力，不少題目融入歷史探究與實做方法，考生得根據史料做出正確判斷，由於文字量增加，考生在作答時壓力較為沉重，整體而言，試題難易度為中等。