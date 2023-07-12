快訊／看你對幾題！　分科測驗生物科解答出爐　





▲得勝者文教提供生物科試題解析。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學分科測驗今（12日）起一連兩天登場，今天最後一節考生物，總共1萬5636人報考，比去年增加逾5600人，增幅達57%，共1387人缺考，缺考率8.87%，比去年降低0.44%。得勝者文教提供生物科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估今年生物5標（頂前均後底）為「54、49、38、29、23」分。其中頂、前標均比去年提高1級分，均、後、底標則與去年相當。

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得勝者文教生物科解題團老師表示，今年考題雖然比去年稍微簡單，但考生上一節剛考完很燒腦的數甲，考到第四節生物科可能會爆掉，因此要拿到高分的考生必須要有體力好、腦筋好、實力堅強等三大要件，預估只有頂標、前標的前段學生，級分會提高1級分，中後段考生分數則與去年差不多。

全國高中學校教育產業工會解題團老師指出，今年難度適中、鑑別度高，多數題目的描述與課綱課程相關，只要仔細閱讀、融會貫通方可得分，預估對中段程度的學生具有較高鑑別度。此外，題目分布領域均衡，除了生物課程外，也有許多探究與實作課程的考題，考驗考生觀察、實驗設計與數據判讀等科學能力。預計今年均標將提高。

全國教師會解題團也指出，今年試題整體概念明確，與課綱大致相符，題幹敘述平實，試題難易度比去年簡單，預估分數可能較去年上升。雖然總題數比去年多一題，但是整體文字較去年容易閱讀。

▼得勝者文教提供化學科考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同。※點圖放大）