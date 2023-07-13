快訊／分科測驗歷史參考答案出爐！預估五標與題目看這

▲補教老師馮敬之表示，今年歷史科中間偏難，預估均、後標都比去年下降1級分。（圖／得勝者文教提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年度大學分科測驗今（13日）進入第二天，上午第一節考歷史，共有2萬883人報考，比去年增加超過7600人，增加幅度達57%，另歷史共1341人缺考，缺考率6.42%，則比去年減少1.51%。得勝者文教稍早提供歷史科試題參考解答，正確答案仍以大考中心公布為準。

得勝者文教預估，今年歷史科5標（頂、前、均、後、底）為「52、48、40、32、28」分，其中均、後標均比去年降1級分，頂、前、底標則與去年相當。

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補教老師馮敬之表示，今年歷史科選修部分考題共8題，比去年3題多，主要分佈東亞史與世界史，其中35至37題以白色恐怖為題，詢問為何被判刑與平反，答案是轉型正義，這一題組切合時事，另在古代史與現代史題數比較平均。

馮敬之進一步表示，今年歷史科圖表題是比較少，第25、26題考荷蘭東印度公司在台灣建立據點，考生必須學會讀圖與表，是拿分的重要關鍵；另閱讀理解能力對學生來說非常重要，像是第二部分的混合題組，考拉丁文興衰與美俄關係，就強調學生閱讀理解能力，整體而言，今年歷史科難易度為中間偏難，具有鑑別度。

▼得勝者文教提供化歷史科考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同）