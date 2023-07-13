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分科測驗第二天考史地公民　最後提醒看這「沒帶證件扣一級分」

▲▼分科測驗明天登場，今天下午開放查看考場，台大身障生考場今年51人在此應考，有考生申請使用電腦輔助應考。（圖／記者許敏溶攝）

▲分科測驗第二天考歷史、地理與公民，大考中心提醒考生要記得簽名，並攜帶有效證件。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年分科測驗今（13日）進入第二天，今天考科為歷史、地理、公民與社會，大考中心提醒考生，昨天違規最大宗仍是考生未攜帶有效證件，提醒考生記得攜帶身份證等有效證件，考試前也要記得將手機完全關閉，以免鈴響被扣四級分，另提醒考生要在答題卷「確認後考生簽名」，未簽名將被扣一級分，而今年也開放家長陪考，另一般試場考生可自主佩戴口罩，新冠肺炎篩檢陽性考生則在備用試場應考，且要全程佩戴口罩。

分科測驗從昨（12日）起一連舉行兩天，今年共有4萬2252人報名，比去年2萬9086人大增1萬3166人，增幅達45%，而今天第二天考歷史、地理、公民等3考科，其中歷史2萬880人報考，地理1萬9149人報考，公民則有2萬1511人報考。

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另配合衛福部疾管署從5月1日起將新冠肺炎從法定傳染病第5類降為第4類，大考中心也調整分科測驗防疫措施，大考中心表示，除一般試場，將另設3類備用試場，第1類備用試場提供發燒、呼吸道症狀、流感或考前罹患傳染性疾病（如水痘等）的考生使用；第2類備用試場提供新冠肺炎篩檢陽性考生使用；第3類備用試場提供因試場冷氣故障、突發傷病考生使用。

大考中心指出，在第1、第2類備用試場應試考生，要全程佩戴口罩外，其餘考生可自主佩戴口罩，而在第1、第2類備用試場內考生，請在備用試場內休息、溫書及用餐。

大考中心再次提醒考生，務必記得攜帶國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照等有效證件正本，昨天考試違規最大宗就是考生未攜帶有效證件，依規定可扣一級分；另行動電話未完全關機（包括未關閉鬧鈴、震動、提示音），則扣減4級分，提醒考生要特別留意。

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