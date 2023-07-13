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網美花30萬「修復處女膜」私訊湧入　粉絲出價1550萬只求幫她破處

▲▼22歲巴西網美茱莉亞（Júlia Medeiros）重建處女膜，有粉絲開價50萬美元求破處。（圖／翻攝自Instagram／juju.brazil）

▲國外22歲網美重建處女膜，粉絲開價50萬美元求破處。（圖／翻攝自Instagram／juju.brazil，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

22歲巴西網美茱莉亞（Júlia Medeiros）曾經揭露17歲時把第一次給了一名30歲的男人，卻被對方欺騙感情，她為了挽回「失去的童貞」竟花了1萬美元（約新台幣31萬元）做處女膜重建手術。茱莉亞最近受訪時爆料許多粉絲想花錢買童貞，其中一人甚至出價50萬美元（約新台幣1550萬元）想與她經歷「第二次破處」。

據英國每日郵報、每日星報報導，現居美國邁阿密的茱莉亞在IG擁有10.1萬粉絲追蹤，最早登上新聞版面是因為她花了1萬5800英鎊（約新台幣63萬元）多次整型，只為了把自己整得像卡戴珊家族的名媛凱莉詹娜（Kylie Jenner）。她還爆料平時不穿內褲，因為這樣會讓她臀部看起來更大、更性感，並且舒服輕鬆，性慾也增加了。

▲▼22歲巴西網美茱莉亞（Júlia Medeiros）重建處女膜，有粉絲開價50萬美元求破處。（圖／翻攝自Instagram／juju.brazil）

▲茱莉亞自爆平時不穿內褲，因為覺得不穿更舒服。

在2023年初的一次訪問中，她自爆17歲和一個30歲的男人破處，最終卻發現對方騙走了她的童貞，「就像許多女人一樣，我被騙了。他承諾會像童話故事裡一樣和我結婚生子。」但他得到了想要的之後就不會遵守任何誓言。茱莉亞花了1萬美元做處女膜重建手術，「我一直想給自己特別的時刻，想讓它像童話故事一樣獨特且浪漫，這就是我動手術的原因。」

▲▼22歲巴西網美茱莉亞（Júlia Medeiros）重建處女膜，有粉絲開價50萬美元求破處。（圖／翻攝自Instagram／juju.brazil）

▲茱莉亞再次成為處女後，不少粉絲開價希望買到她的童貞。

然而，茱莉亞近日受訪時表示，她宣布「再次」成為處女後，有一名忠實粉絲私訊她，說自己願意花錢買她的童貞，起價原先是1萬美元，後來每天都在調漲，訊息內容包含「20萬美元？妳要多少錢？」、「請跟我談談，我是認真的」、「50萬美元？」。

茱利亞透露，這名粉絲還給了電話號碼，希望和她進一步發展，但她說這已經不是第一次有粉絲想用錢來交換和她的親密時刻，但她對賣掉自己的「第二次初夜」沒興趣，「我不想為了錢做這件事…我絕對不會接受，這毫無可能，我只會為了愛而做，找到適合的人。」當被問到心目中的理想型時，她回答「身材高大、經濟上很成功的男人。我很喜歡紅薑色或金髮男人，但這不是必要條件。」

▼茱莉亞表示，她絕不會用錢交換親密時刻。

▲▼22歲巴西網美茱莉亞（Júlia Medeiros）重建處女膜，有粉絲開價50萬美元求破處。（圖／翻攝自Instagram／juju.brazil）

報導補充，長久以來，處女膜完好被視為與貞潔有關，但事實上它與女性是否有過性行為並沒有絕對的關聯，例如運動鍛練、騎自行車、使用衛生棉條等日常生活行為都有可能導致處女膜在首次發生性行為前破裂。而茱利亞自從動了修復手術之後，就被朋友們取了「邁阿密處女」（Virgin of Miami）的綽號，後來她也把這個頭銜寫在自己的Instagram介紹欄上。

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