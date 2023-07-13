拜登脫口叫澤倫斯基「普丁」！杜魯道驚恐轉頭　旁人全嚇呆

記者王佩翊／編譯

北大西洋公約組織（NATO）12日在立陶宛舉行峰會，除了俄烏戰爭與台海問題被視為重大安全議題外，會場內意外出現的插曲也格外引人關注。美國總統拜登在發表演說時，竟將烏克蘭總統澤倫斯基的名字「Volodymyr」說成「Vladimir」，也就是俄羅斯總統普丁的名字，再度口誤，一旁的加拿大總理杜魯道與義大利總理梅洛尼聽到後，第一時間嚇得瞪大眼睛轉頭盯著拜登。

根據《紐約郵報》報導，高齡80歲的拜登12日在北約峰會再度失言，他在演說中原本要提及烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky），但卻誤稱之為「Vladimir」，而這正是普丁的名字。拜登說，「弗拉基米爾（Vladimir）和我...喔不...我不應該這麼親暱。」隨後立刻改口稱「澤倫斯基先生與我」。

▲拜登在北約峰會再度口誤。（圖／達志影像／美聯社）

儘管拜登表現的樣子似乎是不應該直呼他國總統的名字，應該稱呼其姓氏，但其實他誤將澤倫斯基的名字弗拉基米爾（Volodymyr）說成普丁的名字弗拉基米爾（Vladimir）。拜登低語了幾秒後再度說道，「澤倫斯基先生與我討論了我在烏克蘭期間以及我們在其他地方會面時可以做出的那種保證。」

從現場的畫面可以看到，當他口誤的第一瞬間，站在他左邊第二個位置的義大利總理梅洛尼當場瞪大眼睛轉頭看著他，而加拿大總理杜魯道也同樣轉頭盯著他，兩人的震驚完全顯示在臉上。

Volodymyr與Vladimir是出自統一個語源，皆有「世界的統治者」或是「和平的統治者」之意，而在烏克蘭更常使用Volodymyr。

拜登已非第一次在烏克蘭議題上失言，他在2022年的國情咨文演將中，將烏克蘭人稱為伊朗人。當時他說，「普丁可能會用坦克包圍基輔，但他永遠無法贏得伊朗人民的心。」甚至早在6月，他就曾在短短12個小時內，2度將烏克蘭稱為伊拉克。