台東藝文中心人體藝術之美、人間相遇畫展　15日齊登場

▲台東縣政府文化處表示，11日至23日於藝文中心一樓共有2場畫展活動。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導

夏日的台東藝文中心展覽很豐富且精彩，自11日至23日共有2場畫展活動，分別為人體藝術之美–2023高雄市南濤人體畫會員聯展、人間相遇—2023楊慶枝當代藝術創作展等展覽，並將於15日上午舉行開幕茶會。

台東縣政府文化處表示，自即日起在藝文中心一樓展出的是高雄市南濤人體畫會-「人體藝術之美」，由畫會成員47人聯合展出共88幅作品，南濤人體畫會幾乎每年都會舉辦展覽，今年首次到台東藝文中心展出非常開心，此次展出有很多裸女圖，是藝術家用純凈的心靈，透過不斷的創作，將人體及美的藝術，以繪畫形式來呈現，對此以表達人體藝術之美。

高雄市南濤人體畫會在高雄已成立34年之久，是由一群愛好藝術人士所組成，其中不乏專業畫家，與任於學校從事美術教育者，此次展出的作品豐富有油畫、水彩、彩色素描、版畫、粉彩、彩墨、數位列印及手工書等作品，展出作品豐富精采。

藝文中心2樓另有藝術家楊慶枝先生舉辦的創作個展「人間相遇」，楊慶枝自教職退休後即加入台東縣大自然油畫學會，並於2009年接任理事長，2012年曾受邀帶領畫會成員至廈門參訪，其作品「油菜花田裡的人家」在兩岸交流油畫展中展出後由當地海滄油畫協會收藏。2020年追隨當代藝術家梁奕焚老師學習現代畫，喜愛其人物畫線條之流暢、顏色之自然、情態之優美，於是嘗試改畫人物，觀察皮影戲偶線條交錯層疊，更增趣味，2021年後，作品人物遂以透視重疊的方式表現，畫中人物泯去五官，純以肢體樣態表達當下情境，此次展出是楊老師習畫多年成果，希望各界藝文先進及愛好者前來欣賞及參加開幕典禮。

文化處指出，台東藝文中心展覽空間分為1、2樓展覽室及藝廊，幾乎每年都有多元性的展覽展出，不論是平面、立體、複合媒材等各類作品，皆能完整展出，藝文中心不僅讓台東人欣賞多元藝文演出，也是培育台東藝文生態發展之重要推手。