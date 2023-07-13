熱炒店老闆開大絕！他感嘆這一仗「北科大學生輸了」：還太嫩

▲「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供）



記者施怡妏／綜合報導

27位北科大學生到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因不滿白飯沒了且沒吃飽，留下1星負評，引發「白飯之亂」，而熱炒店老闆也在12日宣布，7/16（日）起無限期暫停營業，粉專「通告人生」感嘆，這一仗是北科大學生輸了，底下許多網友也紛紛點頭。

粉專「通告人生」發文，貼出熱炒店的停業公告截圖，認為老闆這招「以退為進」是大絕招，這樣做學生容易被罵翻，即使對也變得無理，「只能說這一仗大學生輸了，真是高潮迭起，在Dcard還是很多人支持，但是學生爭不到他們想要的正義」。

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貼文一出，底下網友認同，「這招後勁好強啊」、「我也覺得老闆這招很強」、「雖說輸了當下，但實際上老闆以退為進的作法，是很聰明的，有些事情是要各退一步維護自己權益，並不是死死咬著人不放」、「我也認為大學生輸了，不是眼前，是以後的前途，心態問題」、「大學生畢竟還是太嫩了」。

「大道創意宴會館」老闆12日宣布將無限期暫停營業，對學生們、社會大眾致上最深的歉意。停業的消息引起許多力挺店家的網友不滿，紛紛湧入北科資財營的臉書粉絲團狂灌負評，留言數飆升到逼近2萬，有網友說，「滿意了嗎，總召，店家關門了，吃不飽就搞死一家店，那些靠著那家的員工家庭生計怎麼辦」。然而，資財營學生12日晚間疑似不堪壓力，已經把粉絲團關閉，過往分享的連結通通顯示「無法查看」。