資財營關臉書也沒用！換北科大被灌爆狂轟　評價遭洗「剩1.5顆星」

記者朱祖儀／綜合報導

北科大「白飯之亂」持續延燒，熱炒店老闆昨（12）日宣布將無限期停業，沒想到許多挺店家的網友感到不滿，跑去灌爆北科資財營的臉書，學生疑似不堪輿論壓力已經關閉粉專。可是仍有大批網友轉戰北科大臉書，持續留言譴責學生，學校粉專也被洗成1.5顆星。

▲白飯之亂延燒數日。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）



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「大道創意宴會館」老闆12日宣布將無限期暫停營業，對學生和社會大眾致上最深的歉意。沒想到力挺店家的網友看到後相當不滿，全都湧入北科資財營的臉書粉專，罵說「收店了，滿意了嗎」、「為了你們沒吃飽，現在停業換員工沒飯吃」，超過2萬則留言灌爆粉專，資財營學生疑似不堪輿論壓力，已將臉書粉絲團關閉。

不過事後有不少人轉往北科大臉書持續洗版，留言「這樣就讓一家店關門了，老闆真的辛苦了」、「真的是吃米不知米價」、「期待這群學生出社會做餐飲，才能體認學生時代的愚蠢」、「無限期支持下架北科資財系所」、「書都讀到哪裡了？基本的尊重態度都沒有，超丟臉」，截稿前粉專評論也已經被刷到1.5顆星。

▲北科大粉專評論被洗到剩1.5顆星。（圖／翻攝自Facebook／國立臺北科技大學 Taipei Tech）



此話題也在PTT延燒，一名網友發文指出，北科大學校臉書幾乎每天貼文都被狂洗留言，「這一波校方該如何止血？還是真的就這樣了？這些學生注定要成為社會輿論下被指責者了嗎？大家怎麼看？」

文章曝光後掀起兩派看法，有人認為「當初為了白飯用一星評價，現在被灌臉書剛好」、「以後提到北科大就是白飯」、「不是有洗一星的自由，換人洗而已」、「教授帶人上門後就該結束了，硬要弄成這樣」，但也有人指出根本沒有影響，「誰考學校會看評論，0顆星也沒差」、「反正北科大以後畢業出去還是年薪百萬」、「洗就洗，學校又不會關店，笑死」。