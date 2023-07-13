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靠射飛彈「最持久」雪恥！金正恩甩陰霾笑開懷　批美國挑起核武危機

▲▼北韓12日上午在金正恩視察指揮下，試射新型固態燃料ICBM火星-18型。（圖／路透）

▲北韓12日上午在金正恩視察指揮下，試射新型固態燃料ICBM火星-18型。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最近數度砲轟美國上周連續3天派遣偵察機侵入專屬經濟海域（EZZ），昨（12）日上午更從平壤發射洲際彈道飛彈（ICBM）抗議，飛行時間長達74分鐘，創下新紀錄。北韓最高領導人金正恩親自視察，在發射成功後他開懷大笑，一掃先前發射軍事偵察衛星失敗的陰霾，平壤當局痛批《華盛頓宣言》。

北韓官媒《朝中社》今（13）日在報導中證實，12日上午確實在金正恩親自出席視察下，進行新型固態燃料洲際飛彈「火星-18型」的第2次試射，距離上一次（4月13日）首度試射僅隔90天，飛彈飛行最高頂點高度為6648.4公里、射程長達1120公里、飛行時間為4491秒（74分51秒），彈頭瞄準朝鮮東海（日本海）公海目標海域後墜落。

▲▼北韓12日上午在金正恩視察指揮下，試射新型固態燃料ICBM火星-18型。（圖／路透）

該枚飛彈第1階段採標準彈道飛行，第2、3階段則採高角度飛行。南韓《韓聯社》分析，一旦平壤當局決定讓ICBM以正常角度（30至45度）飛行，射程可高達1萬5000公里以上，足以將美國本土納入射程範圍，尤其固態燃料ICBM並不需要在發射前事先注入燃料，可以縮短準備時間，進而不讓敵方偵測到，達成「奇襲」效果，弱化敵方的導彈攔截系統。

金正恩視察時表示，「直到美帝（美國）和南朝鮮（南韓）體認到敵對共和國（北韓）政策毫無用處、且將面臨羞愧的慘敗和絕望，而決定撤回敵對政策前，我方將持續採取更加強烈的軍事攻勢，未來我勞動黨和共和國政府在實用武器系統的研發路線和方針上，不會有絲毫的動搖和改變。」

《朝中社》在報導提到美國總統拜登和南韓總統尹錫悅今年4月簽署的《華盛頓宣言》，該宣言主要內容為南韓和美國同意成立「核磋商小組」（NCG）面臨北韓核武導彈攻擊，報導指出金正恩12日視察指揮試射ICBM火星-18型，是遏制敵方危險挑釁、強化防禦權的正當手段。

▲▼北韓12日上午在金正恩視察指揮下，試射新型固態燃料ICBM火星-18型。（圖／路透）

根據《華盛頓宣言》，美國可以派遣核動力潛艦、核戰略轟炸機前往韓半島（朝鮮半島）或周遭區域。《朝中社》指出，美國是助長半島緊張情勢升級的元凶，並將如今一連串的情勢定義為超越冷戰的「核武危機局面」，表示美國和南朝鮮（南韓）的瘋狂對決舉動已逼近無法坐視不管的臨界點。

從北韓官媒釋出的照片來看，此次金正恩帶著妻子李雪主、心腹兼黨組織書記趙甬元、軍需工業部副部長金正植（김정식，音譯）一同前往中央指揮監視所視察，不過先前一向陪同父親出席軍事相關場合的金正恩二女兒金主愛，則未出席參觀此次試射。

《韓聯社》指出，其實自從金正恩5月31日視察軍事偵察（間諜）衛星發射，並親眼見證火箭發射失敗墜海、火箭和衛星殘骸遭南韓軍方打撈的局面後，便在公開場合和媒體鏡頭前沉寂一段時間，不僅未在6月「八中全會」發表公開演說、甚至8日金日成逝世29年參謁錦繡山太陽宮的畫面也未被公開。

▲▼北韓12日上午在金正恩視察指揮下，試射新型固態燃料ICBM火星-18型。（圖／路透）

《韓聯社》分析，如今北韓將在27日迎來70周年戰勝節（韓戰停戰協定簽署），依照北韓「逢五逢十」的政治傳統，預估平壤當局將會盛大慶祝，包括舉辦大型閱兵儀式等，而在此前需要一項具體的軍事或建設成果能夠向人民宣傳。

因此，在5月31日衛星發射失敗後，金正恩才決定試射性能進一步獲得改善的新型ICBM火星-18型，而他也在發射成功後開懷大笑、表示滿足，並擁抱現場軍官和研發人員。

►北韓證實試射火星18洲際彈道飛彈
►北韓射洲際飛彈高度達6千公里 飛74分鐘「破紀錄」！威脅美國全境

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