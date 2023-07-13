馬斯克宣布成立人工智慧公司xAI　與ChatGPT搶市場大餅





▲馬斯克旗下公司再添一間。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社洛杉磯12日綜合外電報導

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天宣布成立人工智慧新創公司xAI，公司團隊由前美國科技巨擘工程師組成，希望創造OpenAI聊天機器人ChatGPT的替代品。

路透社等媒體報導，馬斯克今天推文宣布成立xAI，據稱該公司旨在「了解宇宙的真實本質」。根據xAI網站，該公司將於7月14日在Twitter音訊空間（Twitter Spaces）舉辦活動。

xAI將由馬斯克領導，他目前身兼電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長及社群媒體推特（Twitter）老闆。他曾在多個場合中提到，人工智慧（AI）發展應該暫停，該領域需要監管。

據報導，xAI團隊包括前DeepMind工程師巴柏許金（Igor Babuschkin）及谷歌（Google）前員工東尼吳（Tony Wu，音譯）。

此外，xAI還延攬了Google前研究科學家塞格迪（Christian Szegedy）及微軟（Microsoft）前員工葛瑞格楊（Greg Yang，音譯）。

馬斯克4月時曾表示，他將推出名為「真相GPT」（TruthGPT）的AI平台，或是能最大程度上尋求真相的AI，與Google聊天機器人Bard及微軟Bing的AI競爭。

據悉，馬斯克成立xAI旨在與聊天機器人ChatGPT的研發公司OpenAI較勁。