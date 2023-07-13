統一「纖果食感」以酸甜為靈感 攜手全台22間知名打卡店家創造專屬夏日酸甜回憶

▲統一纖果食感攜手全台22間知名打卡店家，創造今年夏天酸甜無比的美好滋味。（圖／統一企業提供，下同）

記者蒲世芸／綜合報導

夏天的味道總是令人心動，那份酸酸甜甜的感覺就像愛情，勾起和另一半的浪漫記憶。如果不小心忘記了，也別擔心！今年夏天就讓纖果食感帶你品味「我們的夏日酸甜回憶」。統一「纖果食感」邀請到台灣本島每一個縣市，及夏季旅遊勝地澎湖的在地店家，從酸甜清爽的柳橙、檸檬口味的纖果食感出發，將心中的酸甜回憶化成冰品、飲料甚至甜點，創作出只有這個夏天才有的限定款，不只蘊含著店家的無限創意，同時也讓纖果食感心目中「有一種好喝叫酸甜」，在全台各地留下對夏日回憶的美好印象。





▲和桃園小日室刨冰聯手，結合酸甜清爽的柳橙、檸檬口味的纖果食感，將心中的酸甜回憶化成創意冰品。

為了打造出專屬的「我們的夏日酸甜回憶」，纖果食感邀請到有舒爽感十足的台北「好初早餐」、被譽為四大甜點天王之一的新北板橋「點點甜甜」、老醫院改建的嘉義「桃城豆花」、打著絕美天空玻璃茶屋之稱的台南「南美春室」、復古日式喫茶室「昭和58」等22間知名打卡店，讓你無論身處在哪一座城市，從即日起至8／31日止，都能品嚐到城市裡的夏季酸甜滋味。

網羅各縣市知名店家，讓視覺和味覺都能擁有雙重享受。除了最具代表性的在地店家清單，還有讓人摸不著頭緒的創作名稱，每道背後都有個酸甜交織的記憶。像是《後座空著，等你》是早已習慣在城市的各個角落都有你相伴；《真正的欻ㄘㄨㄚ》是關於中二少年的夏日啟發；《賭上尊嚴的帥哥對決》究竟頭髮長度是否真的能決定帥度？還有《時速30公里的微風》等，這箇中滋味絕對在品嚐後就能在味蕾中體會。





▲▼除了網羅到最具代表性的在地店家，還有讓人摸不著頭緒的創作名稱，每一道創意的背後都有個酸甜交織的記憶。





歷經了無數個夏天，總是有某些時刻深藏在你的心底，或許是好不容易有機會陪暗戀對象走的那一小段路、又或是和朋友們嘻笑打鬧卻忘了不知道何時被拍下了醜照、也可能是每天早晨的蟬鳴鳥叫，宣告著暑修又要提早報到。無論這些記憶清晰還是有些朦朧，趁著夏季剛來報到不久，就讓纖果食感替你憶起最美好的酸甜回憶吧。

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《全台一城一店｜店家公開》

各店家營業時間、公休日及活動資訊，詳見店家FB或IG。

● 台北市 好初早餐（板橋江翠本店、板橋二二店、台北中山店、台北敦南店皆有販售）

● 新北市 點點甜甜

● 桃園市 小日室刨冰

● 新竹縣 KuKu-Kohi

● 新竹縣 Kurumi

● 新竹市 春室The POOL

● 苗栗縣 Bonbons Studio

● 台中市 果食男子

● 彰化縣 幸福販賣所

● 南投縣 熊愛呷冰

● 雲林縣 PuBi撲鼻（此次創作僅於林森店販售。）

● 嘉義縣 庭口金工

● 嘉義市 桃城豆花（此次創作僅於光華店販售。）

● 台南市 南美春室

● 高雄市 先生手作千層

● 屏東縣 Mimi köriミミ - 小秘密

● 台東縣 走走池上

● 花蓮縣 昭和58

● 宜蘭縣 小山丘刨冰、美美子手作甜點

● 基隆市 太平青鳥書店

● 澎湖縣 nikoni