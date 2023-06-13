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上班族更好的選擇！高人氣超級食物「香醇黑豆漿」一瓶高效率補給

▲▼ 黑豆漿 。（圖／資料照）

▲上班族每天工作忙翻天，許多人已習慣吃外食，但吃進肚子的食物其實有更好的選擇。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

上班族每天工作忙翻天，許多人已習慣吃外食、叫外送，讓生活省時省力，然而外食普遍油脂多、蔬果少容易營養不均衡，成為身體負擔。隨著近年健康議題廣受關注，一些營養價值豐富的「超級食物」大勢崛起，高效率補充營養可為身體帶來數不清的好處，一樣吃進肚子其實有更好的選擇，成為忙碌上班族營養補給神隊友。

▲▼統一陽光黑豆漿。（圖／記者周宸亘攝）

▲青仁黑豆營養成分穩坐「豆類一哥」寶座。

超級食物「青仁黑豆」營養成分超狂，穩坐「豆中之王」寶座

「超級食物」通常是指高纖維、低糖分、低脂肪的天然食材，而且含礦物質、維生素、抗氧化劑，營養價值讓相同熱量食物看不到車尾燈，因此大受上班族歡迎。

享有「豆中之王」美譽的「黑豆」，實際上又可細分為青仁黑豆和黃仁黑豆兩種，其中又以「青仁黑豆」的營養含量更高，更適合用在食補，而且相較於常見的黃豆，青仁黑豆不只纖維含量較高，維生素A、葉酸及維生素E皆更勝黃豆，徹底K.O.其他豆類，穩坐「豆類一哥」寶座。

▲▼統一陽光黑豆漿。（圖／記者周宸亘攝）

▲「統一陽光黑豆漿」，整瓶使用100%青仁黑豆研磨，且無糖無添加，給身體最純粹的營養。

再忙也要顧營養！超商就能買到「豆類一哥」神補給

想補充蛋白質其實非常簡單，到超商就能快速入手「統一陽光無加糖黑豆漿」，整瓶使用100%青仁黑豆研磨而成，保有「豆類一哥」青仁黑豆最純粹的營養，喝起來香氣濃郁，口感順滑。此外，統一陽光黑豆漿無加糖、無添加，並榮獲A.A. Clean Label 100% 無添加最高級驗證，貼心照顧上班族減輕身體負擔。

尤其上班族、外食族常態性熬夜或壓力大，經常覺得身體虛累累，更需要適時替自己補身體，三餐中選擇一餐搭配飲用「統一陽光無加糖黑豆漿」，作為日常微補品方便又省力，因為青仁黑豆的植物性蛋白質可幫助生長發育，有助於組織的修復，為肌肉合成的來源之一，可用於肌肉生長。此外，愛美的人更要喝「統一陽光無加糖黑豆漿」，鎂、鐵、鋅等微量元素及總多酚，讓你天天喝出好氣色。

▲▼統一陽光黑豆漿。（圖／記者周宸亘攝）

▲「統一陽光無加糖黑豆漿」不只是上班族神隊友，也能擁有好氣色，在超商就能以親民價入手。

現代人作息及生活步調等生活型態，難以徹底改變飲食習慣，但是你可以巧妙的選擇讓自己「喝的巧」，把日常咖啡、手搖飲的其中一杯換成健康的「統一陽光無加糖黑豆漿」，快速養成重視營養的「原子習慣」，超商就能方便入手的親民價，一瓶補足營養輕鬆維持健康，You are what you eat，其實一點都不困難。

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關鍵字：

統一統一陽光黑豆豆漿黑豆漿

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