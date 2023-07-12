百公斤壯漢深夜偷冷氣機　佛心電器行老闆PO文：給正職包三餐

▲平鎮警方前天在轄區某資源回收場守株待兔，查獲竊取電器行冷氣機的曾姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區中豐路某空調業者日前回收來冷氣機放在店前，翌日營業時卻發現室內室外機均不翼而飛，調閱監視發現遭身材壯碩竊賊在凌晨以推車偷走，平鎮警方根據竊嫌壯碩身材一眼就認出是曾姓男子，並順利在資源回收場拘捕到案；未料業者事後於臉書《我是平鎮人》貼文，「有這麼強健體魄和不好好工作賺錢…你可以來我們店裡給你一份正職，願意包三餐，沒問題的」，網友則紛紛留言稱讚老闆是真正佛心老闆。

▲平鎮警方透過監視器查出竊嫌就是身材壯碩的曾姓男子，圖為監視器拍下曾男竊取冷氣機畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方前天根據監視器畫面，鎖定在凌晨竊取水電行擺放在門口的室內、室外冷氣機竊嫌是27歲的曾姓男子，業者在臉書《我是平鎮人》貼文，希望網友幫忙協尋，警方翌日在轄區資源回收場查獲正運送偷來的冷氣機的曾姓男子到案，曾男當場坦承犯案，警方則依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

▲電器行業者在臉書貼文「願意給這位強健體魄男子正職...」，網友大讚是佛心老闆。（圖／翻攝自臉書《我是平鎮人》）

有網友在臉書《我是平鎮人》發現，電器行業者貼文：「男子愛財取之有道，有這麼強健的體魄何不好好的工作賺錢！2台室外機、2台室內機是他們辛辛苦苦從公寓四樓搬回來的…感恩你沒有全部搬走…如果你有困難，店裡正好缺你這樣身體強壯的小工，可以給你一份正職，我是真興誠意的，再給你3,000算加班費，凌晨3點出來加班真的很辛苦…請轉告認識這位大哥的，沒錢吃飯，店裡可包三餐，早餐豆漿油條饅頭包子，中午晚餐雙主菜便當都沒問題。」

網友紛紛留言「和氣生財、老闆佛心」，但亦有網友認為「偷東西是公訴罪，抓起來」，還有網友問「想買二手冷氣機，有二手分離冷氣？」，但多數網友則認為老闆很夠意思，果真是佛心老闆。