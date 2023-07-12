快訊／陳致中遭指「特權坐牢」買電視、住單間　陳水扁批子虛無有

▲陳致中報到入監前，跟媽媽辭行。（圖／翻攝自陳水扁臉書）



記者杜冠霖／台北報導

前總統陳水扁兒子陳致中因「洗錢罪」入監服刑，有媒體爆料陳，享單人獄房、可購買掌上型電視機了解外界時事，常喊「我爸陳水扁」，甚至提早申請外役監，高雄第二監獄12日則發表聲明澄清，絕無特權，全依規定辦理。前總統陳水扁12日批相關爆料子虛無有，他表示，陳致中沒申請外役監、掌上型電視也是按規定購買，何來特權？

對於相關爆料，陳水扁表示，最近因殺警受刑人關押外役監獄引發熱議，連陳致中躺著也中槍。獄方公開說明，陳致中身分特殊，因此在合法的範圍內進行安排，並非特權。受刑人入監後都可購買掌上型電視，陳致中並沒有特權。

陳水扁指出，獄方顧慮陳致中，若與其他獄友同房，可能因政治立場不同而爆發衝突，所以新收期間讓陳致中1人1房，再安排合適獄友同住，6月底下工場後，已與另2名獄友同房。

陳水扁表示，陳致中跟家人討論後已決定不到外役監獄，即便要申請轉外役監，也是要依照相關規定，不可能提早申請。5月《選罷法》修法後，透過媒體報導及家屬會客時告知，陳致中在5天後對外發表聲明，有何特權可言。

陳水扁直言，陳致中從小到大，非常低調，所謂高傲、囂張絕非他的本性，什麼常常把「我當議員」「我爸是陳水扁」掛在嘴邊，「更是子虛烏有，又不是三歲小孩！陳致中入獄前夕跟媽媽辭行，難怪扁媽憂愁寫在臉上！」