殺警犯易寶宏外役監爽服刑年底還能假釋！矯正署：不能假釋了

▲矯正署簡任視察郭慶康回應易寶宏事件。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

夜店殺警案主謀之一的「易寶宏」進入外役監爽快服刑，引發社會不滿。媒體更報導，他年底還有機會聲請假釋，暢快出監。但矯正署查出他去年8月、12月兩度返家探視時重大違規，不僅取消他外役監服刑資格，解送一般監獄繼續執行。矯正署更說，易男今年底應該不能假釋了。

易寶宏犯下2014年的台北市東區夜店殺警案，最後遭判刑9年定讞，並於2019年6月入監服刑。他在監執行逾2年6月後，於2022年1月提出外役監遴選之申請，由專家學者組成之外役監遴選委員會，以去識別化之方式逐案審查表決，經過半數出席委員表決同意後，於2022年3月移入武陵外役分監執行。不過有基層員警在臉書上爆出這個消息，更悲喊「我那學長白死了！」，消息出爐後，引發社會大眾不滿。

而矯正署12日發出聲明，指出易男服刑期間返家探視，竟在去年8月以社群軟體標記特種行業並宣傳；去年12月更違規與友人在外飲酒聚會，甚至拍照上傳。矯正署認為他不適合於外役監服刑，決定將他解送一般監獄執行。另外媒體也報導，易寶宏除了爽快在外役監服刑以外，更有機會在年底就提出假釋，甚至有機會回家過年。

不過這一切在易寶宏違規遭查出後，將有所改變。矯正署簡任視察郭慶康12日受訪時表示，「目前只要有違規處分，當然會影響到他的假釋。」郭慶康指出，易寶宏確實可以在年底提出假釋，不過經過這次違規後，已經確定不能提出假釋，未來出獄的時間會再延後。此外，法務部長蔡清祥也強調將對個案將從嚴審查，因此易寶宏假釋獲准的機會大大降低。

此外，郭慶康也說明易寶宏違規事件查處的經過，他指出，是因為媒體報導後，獄方詢問後易男坦承，所以才進行查辦。另外郭慶康也說，受刑人遴選進外役監服刑是很不容易的事情，每季審核一次，每次都有上千名受刑人提出聲請，經過去識別化後，由審核委員會逐一審核，並非每個人都可以進入外役監。