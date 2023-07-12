綠委為大樁腳放寬外役監只花81天　高雄藍軍轟：視員警生命如糞土

▲夜店殺警被爆爽服外役監，引發社會關注。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者賴文萱／高雄報導

夜店殺警案重罪犯易寶宏移外役監執行，引發社會關注，這讓《外役監條例》修法議題再受關注。國民黨高雄市立委候選人陳美雅痛批，民進黨高雄幫4立委為了大樁腳修法輕鬆又快速，卻視基層員警生命的逝去如糞土；國民黨高雄市立委候選人曹桓榮則點名賴清德，不要把自己責任撇得乾乾淨淨。

殺警案兇手易寶宏遭踢爆爽在外役監服刑，引發警界基層憤恨不平，仔細追查發現，提出修正放寬外役監限制的正是民進黨高雄幫四位立委共同提案。

第六選區立委候選人陳美雅表示，三年前，民進黨為了「護送」前民進黨中常委、貪污累犯李清福進入外役監，由高雄立委邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩等高雄幫立委共同提案，修正放寬外役監限制，而民進黨運用在立法院的人數優勢，不顧外界反對，從提案到三讀完成，只花81天。

▲高雄幫立委81天為大樁腳放寬外役監，國民黨高雄立委候選人陳美雅（右）、曹桓榮（左）不滿嗆綠營。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳美雅指出，反觀行政院去年9月30日將外役監條例修正案未排除擄人勒贖、加重詐欺、致人死亡等重大犯罪送入立法院，民進黨召開公聽會並排審兩次後，全案從去年底開始就全面進入「冷凍期」再無下文。她質疑，在民進黨的心裡，是不是基層第一線員警的性命，都不如民進黨一名大樁腳？相較於高雄幫和「全黨護一人」的火速立法，為了大樁腳修法輕鬆又快速？卻視基層員警生命的逝去如糞土？！

第二選區立委候選人曹桓榮進一步指出，萊豬和核食用行政命令送進立法院，立刻就備查通過，今年選罷法排黑條例也遭質疑違反比例原則，民進黨依舊可以粗暴的強渡關山；連大法官人事案被提名人有教唆偽證的疑慮也照樣通過。

曹桓榮痛批，這就是民進黨完全執政、完全傲慢，民進黨立委失職更失能。他更說，賴清德也不要把自己責任撇得乾乾淨淨，民進黨執政7年來，從台南市長、行政院長再到副總統，現在出來跟著人民喊「別走旁門左道」，難道走旁門走道、量身訂做修法的不正是你們民進黨？

曹桓榮說，民進黨被抓包後還甩鍋前朝，痛批過去7年民進黨完全執政，還有什麼法案不能過？民進黨不要得了便宜還賣乖。

陳美雅、曹桓榮共同呼籲，請睜大眼睛看看是什麼樣的立委，利用職權為特權解套，又是甚麼樣的立委在為虎作倀，造成人民對司法體制的不信任與失望，並承諾未來進到國會，會為高雄發聲，揭發更多不公不義，為台灣撥亂反正。