再戰江啟臣起手式　謝志忠：你現在還自認中國人嗎？

▲民進黨立委參選人謝志忠參加提名記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

資深台中市議員謝志忠12日獲徵召參選台中市第八選區（豐原區、石岡區、新社區、東勢區、和平區）立委，再度對戰國民黨老將江啟臣。謝在提名記者會狠批江說，江曾稱「我是台灣人，也是中國人」，現在還自認如此嗎？他要告訴江：「我是台灣人，就是台灣人」。

謝志忠曾於2016年首度代表民進黨參選立委，與江啟臣正面對決，當時以微幅票數差距1475票惜敗，得票率達48.59%，實力不容小覷。

謝志忠今天在提名記者會表示，8年前他沒有完成責任，一直覺得有愧於心，8年來他繼續扎根基層、傾聽民意，謝謝中央黨部再給他一次機會，「沒有退路，只有全力以赴」；他將會用一步一腳印，走遍台中市第八選區，握遍每一雙手。

謝志忠說，他記得江啟臣在2020年3月公開說「我是台灣人，也是中國人」，2021年8月再度公開說「我是台灣人，也是中國人」，當時他在臉書回應：「我是台灣人，就是台灣人」，而他今天要藉這個機會問江啟臣：「你現在還認為你是台灣人，也是中國人嗎？」他也要告訴江啟臣：「我是台灣人，就是台灣人」。

根據媒體報導，江啟臣2021年以國民黨主席身份接受媒體專訪時表示，「我是台灣人，也是中國人，是中華民國人」，在連任黨主席後，他會具體推動兩岸和平交流，他有信心，讓人民重新信任國民黨，放心讓國民黨處理兩岸問題。