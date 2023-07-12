19歲兒要娶41歲女「我們是真愛」　媽見對象錯愕：是我的好姐妹

▲兒子要跟原PO好姐妹結婚。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「我不懂也不敢去想像，那女人到底哪裡吸引我兒子？」一名女網友發文表示，兒子才19歲、要升大二，結果日前卻忽然「告知」她，自己要跟她的好姐妹結婚，因為兩人是真愛。對此，她便感到錯愕，「身為母親的我，竟然沒有察覺到他們的不尋常」。

女網友在「匿名公社」上，以「剛滿19歲的兒子給了我們一個很大的驚嚇」為標題發文，提到「兒子剛滿19歲，大一要升二，昨晚突然『告知』我們要結婚了！」而且兒子還說，不論家人是否答應，他這個婚都結定了。

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原PO對此感到錯愕，因為兒子的對象是她多年的好姐妹，是兒子要叫阿姨的女人。她的好姐妹離婚後，常到家裡玩甚至過夜，5月時，她陪老公出國出差，對方還熱心的說要幫忙照顧兒子，「身為母親的我，竟然沒有察覺到他們的不尋常」。

雖然兒子堅信兩人是真愛，但原PO還是難以置信，「那女人到底哪裡吸引我兒子？」她的好姐妹41歲，且看起來比實際年齡大上5、6歲，她真的不知道兒子在想什麼。原PO還火大透露，好姐妹跟她借了5萬元沒還，且把她跟老公的LINE、臉書都封鎖了，「我太氣了，看她離婚單親可憐！我心太軟引狼入室」。

貼文曝光後，底下網友看法不一，「這也太誇張了啊」、「根本謎片情節」、「阿姨我不想努力了」、「小弟已經決定了，過幾年也許會想清楚了」、「兩情相悅，開心就好」、「以為電視上演的是假的」。還有網友質疑真實性，「這是新小說的文案嗎」、「沒圖也沒真相啊」。