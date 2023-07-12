人夫戴2年「冒牌貨婚戒」她氣炸！真相曝…一片淚讚：好男人

▲先生弄丟婚戒沒講，讓人妻心灰意冷。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

先生戴「冒牌貨婚戒」，她整個又氣又委屈，忍不住貼文訴苦，「我覺得這兩年我被背叛了，夫妻之間最基本的信任都沒了。」但看完貼文後，網友紛紛驚呼好男人，希望人妻把握姻緣，「用心感受他對妳如何比較重要」、「如果老公不在意，怎麼會買一個不是原本的來戴呢？」

有人妻在爆料公社APP的匿名公社發文，怒怨「老公把婚戒搞丟沒講，還買一個冒牌貨戴著，一戴就是2年。」原來先生為了開刀摘下戒指，所以她才無意間發現，內側居然沒有刻字，驚覺根本不是原本的婚戒。

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▲男方要動手術，所以摘下婚戒。（示意圖／記者林悅攝）

原PO就震驚，先生不僅弄丟婚戒，還沒坦白告訴她，選擇買了個新的戴著、假裝沒事，直呼「不知道還要瞞我多久」，甚至覺得這兩年被背叛了，「夫妻之間最基本的信任都沒了，連婚戒都可以搞丟，我還能相信他對我有真心嗎？」

人妻氣到表示，男方就算動完手術、出ICU，她也不想現身，「反正他無心，我無情也是正常的。」強調自己氣的是先生的隱瞞，「對女人來說，這等於背叛。」

不過，看到貼文後，網友紛紛大讚原PO老公，「婚戒搞丟也不是他願意的，或許他怕妳難過或生氣，只能說，有時候善意的謊言，真的別太在意」、「至少他還有心彌補他的過錯，買一個一樣的戴著」、「太鑽牛角尖了！重要的是平常的情感交流、生活間的互相體諒。他還願意去買一個來戴，就是在乎妳的感受，被妳解讀成背叛，真的滿冤的。」