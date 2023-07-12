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19歲兒突要結婚！媽一聽對象竟是「41歲閨蜜」氣炸：我引狼入室

原PO表示，19歲大學兒子突然說要結婚，但對象是她的好姐妹。（示意圖／Pexels）

▲原PO19歲的兒子堅稱2人是真愛。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

說到感情問題不少人都會認為「年齡不是問題」，不過近日一名媽媽表示，她的19歲兒子要升大二，卻突然說要結婚，對象竟然是她的41歲好姐妹，兒子堅稱兩人是真愛，一定要結婚，讓她氣炸直說「我不禁懷疑兒子是不是被作法還是下降頭，有沒有辦法能知道。」

原PO在《匿名公社》發文說，「兒子剛滿19大一要升二，昨晚突然『告知』我們要結婚了！還說這是對我們的『尊重』，現在修法18歲就可以結婚！不管我們答應與否，他婚是結定了。」她表示，兒子結婚對象是她多年閨蜜，「一個兒子要叫阿姨的女人！離婚後常來我們家玩甚至過夜！5月份我陪我老公出國出差，她也熱心的說要來幫我照顧兒子！沒想到身為母親的我竟然沒有察覺到他們的不尋常。」

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兒子說，2人是真愛。原PO崩潰，「那女人到底哪裡吸引我兒子？41歲的她別說風韻還猶存，甚至看起來比實際年齡大上5-6歲！我不禁懷疑兒子是不是被作法還是下降頭，有沒有辦法能知道？」現在閨蜜封鎖夫妻的臉書跟LINE和電話，她嘆，「我氣到要高血壓！那女人跟我借錢還有5萬沒還，我太氣了，看她離婚單親可憐！我心太軟引狼入室。」

貼文曝光，許多人紛紛留言「孩子大了始終是留不住的，就搬出去工作養家，記得要給父母家用啊」、「斷了小孩財路，給阿姨養了，看能撐多久」、「成熟的技術好」、「直接放生」；也有人質疑「這是新小說的文案嗎」、「19歲為什麼需要人家照顧？妳編故事也編合理一點」。

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