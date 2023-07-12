願當「受氣包」　鄭麗文喊「就衝我來」：但氣消後得共同面對

▲國民黨不分區立委鄭麗文12日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜民調支持度輸給對手賴清德跟柯文哲逾1個月，藍不分區立委鄭麗文拋「侯下韓上」，引發挺侯派批評。對此，鄭麗文今（12日）表示，國民黨支持度墊底非她造成的，用黨紀的高壓方式要求其他人閉嘴、封口，並非解決之道，她說，當有6成民意希望下架民進黨時，國民黨卻還在小枝小節上放不下，所以她要疾呼，如果有人需要受氣包，「就衝著我來」，大家消消氣後，平心靜氣共同面對這歷史局面。

對於是否覺得國民黨只能存在「挺侯」的聲音？鄭麗文下午表示，國民黨支持度墊底超過一個半月，不能再繼續假裝問題不存在。她很擔心蠟燭兩頭燒，最後兩頭空，侯友宜是一個優秀市長，但侯跟現在選舉文化格格不入，應稱職當好新北市長；現在跟當時「換柱」不同，提名侯友宜的法定程序還沒走完，所以還來的及，且尚有半年時間重新整隊。

鄭麗文說，侯友宜是國民黨一分子，只是最強母雞該由誰當，是這時刻大家要好好面對的現實，接著調整步伐、站對位置、重新回到戰場上，希望中央黨部聽的下去。

針對是否擔心被黨紀處分？鄭麗文表示，她當時是冷靜思考後決定出來說實話，雖然有人說要祭黨紀，不管是國民黨黨主席朱立倫、秘書長黃健庭或金溥聰說的，但這不是面對問題的辦法；現在國民黨支持度墊底非她造成的，用高壓方式要求其他人閉嘴、封口，都不是解決之道。

鄭麗文認為，國民黨本來就不是永遠都順風，應在犯錯、逆風、面對危機時，如何大局為重、當機立斷，透過這過程反向人民證明國民黨處理問題的能力跟擔當；國家已風雨飄搖、危機四起，內外部挑戰這麼大，這是2024不能輸的原因，也是要展現誰是真正有能力團結、領導台灣人民化解危機，讓國家看到新契機跟希望。所以就解決現在國民黨內的危機，來證明國民黨有能力化解國家危機、領導人民，所以一定要以大局為重，「跟我一樣，放下自己、放下小我」。

由於鄭麗文受訪時講到哽咽，媒體詢問，委員是不是有點激動，覺得2024是國家存亡之戰？鄭麗文回應，「對！我的死活真的不重要，不要再關心我、討論我了。」國民黨會生氣，可能也是氣自己6個月前這麼好的局面搞成這樣，「所以要拿我出氣也沒關係啦，就是說消消氣也可以」，但氣消了現實還是要面對，所以大家要勇敢面對，不要氣、不要急、不要慌，「6成的民意（指下架民進黨）到底在怕什麼」 ，只怕找不到好的人選，辜負老百姓期待。

鄭麗文表示，今天國家搞成這樣，所有人都希望下架民進黨的時刻，國民黨卻還在小枝小節上放不下，所以她要用微薄力量大聲疾呼，如果有人需要受氣包，「就衝著我來」，大家消消氣後，平心靜氣共同面對這歷史局面。