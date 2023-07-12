大讚韓國瑜更能整合郭台銘　鄭麗文：侯友宜跟選舉文化格格不入

▲國民黨不分區立委鄭麗文12日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜民調支持度輸給對手賴清德跟柯文哲逾1個月，藍不分區立委鄭麗文拋「侯下韓上」，引發挺侯派批評。對此，鄭麗文今（12日）受訪時，讚揚前高雄市長韓國瑜有+無人能比的群眾感染力，且比起侯友宜，更能整合鴻海創辦人郭台銘等在野力量。鄭也說，她很擔心蠟燭兩頭燒，最後兩頭空，侯友宜是一個優秀市長，但侯跟現在選舉文化格格不入，應稱職當好新北市長。

鄭麗文說，去年國民黨情勢大好，她相信會2024會勝選，但半年來發生很多事，整個局勢大逆轉，尤其徵召過程及侯被徵召後跌破大家眼鏡；所以她認為，在這混亂局面中，能重新凝聚支持者、喚起支持者熱情、主導議題不被邊緣化、可團結在野的真正母雞，是高雄市前市長韓國瑜，希望黨中央冷靜思考這解方，不要模糊焦點。

對於是否覺得國民黨只能存在「挺侯」的聲音，鄭麗文表示，國民黨支持度墊底超過一個半月，不能再繼續假裝問題不存在。她很擔心蠟燭兩頭燒，最後兩頭空，侯友宜是一個優秀市長，但侯跟現在選舉文化格格不入，應稱職當好新北市長；現在跟當時「換柱」不同，提名侯友宜的法定程序還沒走完，所以還來的及，且尚有半年時間重新整隊。

鄭麗文說，侯友宜是國民黨一分子，只是最強母雞該由誰當，是這時刻大家要好好面對的現實，接著調整步伐、站對位置、重新回到戰場上，希望中央黨部聽的下去。

媒體詢問，如果全代會無法換侯，那麼由韓國瑜擔任黨主席呢？鄭麗文表示，這需要大家共識，相信這幾天的發展，韓國瑜應都有密切關注。

鄭麗文接著說，那天韓國瑜出席黃復興的活動，她感受到韓的血還是熱的，還有俠氣、說出未來不排除打一場轟轟烈烈選戰；韓有無人能比的群眾感染力，且有辦法把對中華民國的熱血，轉換成政治能量，更重要的是，可看到韓過去跟柯文哲互動的友善基礎，因此她認為，韓國瑜有能力、很柔軟地進行在野力量整合跟對話。

媒體追問，如果參選人換成韓國瑜，是不是韓整合郭台銘的機會比侯還大？鄭麗文表示，「我認為是」，基本上現在國民黨內很多大咖都曾表態支持郭台銘，甚至為了郭，努力在中常會提案的朋友，其共同點就是最死忠挺韓的人，具有高度重疊性，這些都是韓國瑜出來整合郭的本錢。

鄭麗文說，侯友宜民調這麼低的原因，就是有藍營支持者支持郭台銘跟柯文哲，所以問題不是出在她身上，國民黨如何喚回支持者，她看到的是韓國瑜。

她說，現在大家共同的目標不應是誰當總統，而是選了2024總統，還有2028可以選嗎？孩子會不會變成砲灰？現在魑魅魍魎橫行、台灣核心價值被掏空，所以她認為，現在是有識之士的結合，進而下架民進黨，而非成就誰的總統夢，或某一黨的執政夢，而是救國、救台灣，這是關鍵最後的一次了，講到此，鄭麗文還忍不住哽咽了。