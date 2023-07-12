北約峰會指責中國脅迫性政策、挺俄及核武不透明





▲北約峰會抨擊中國。（圖／路透）

文／中央社記者田習如維爾紐斯11日專電

繼去年北約高峰會首度將中國定位為「體制性挑戰」，今年峰會公報再次多處提及中國，指其透過廣泛的政經軍手段在全球擴張足跡、投射力量，且快速擴充核武、政策不透明，加上深化與俄關係，挑戰北約安全與價值。

北大西洋公約組織（NATO）在11日高峰會後發布公報，以5大段篇幅談論31個盟國領導人對中國議題的共識。首先便直指「中華人民共和國明示的野心和脅迫性政策，挑戰我們的利益、安全與價值」。

公報指出，盟國持續面臨來自中國的網路、太空、混合與其他不對稱威脅，以及惡意使用新興和破壞性科技的威脅。「（中國）對抗性的用語和不實資訊，以北約盟國為目標，損害盟國的安全」。

北約認為中國尋求控制關鍵科技和產業、關鍵基礎建設、戰略性原物料和供應鏈，利用經濟力量造成他國戰略性依賴、強化影響力。「它（指中國）致力於推翻以規則為基礎的國際秩序，包括在太空、網路和海事領域」。

北約公報也提到中國的核武政策，包括反對中國以民用計畫為幌子，實為軍事用途擴充鈽的生產，有損於國際禁止核子擴散條約（NPT）的目標。

此外，公報認定中國與俄國深化戰略性夥伴關係，互相強化破壞國際秩序的企圖，與北約的價值和利益背道而馳。北約要求中國譴責俄國的侵略、避免以任何方式支援俄國的戰爭，並停止協助強化俄國將侵略行為歸咎於烏克蘭和北約的錯誤說法。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在峰會後記者會說：「中國拒絕譴責俄羅斯、威脅台灣，並以前所未見的速度、規模促進核武現代化，缺乏透明度，使盟國同意共同持續應對中國的脅迫性行為。」

公報同時表明北約對與中國政府的建設性往來保持開放態度，包括建立互惠的資訊透明度，以著眼於保障盟國的安全利益。「我們正在促進共同的（對中國）覺察、增強韌性和準備，以對抗中國分化北約盟國的脅迫手段」。

北約31國及瑞典領導人12日將與日本、韓國、紐西蘭和澳洲四個亞太地區夥伴國家的領導人，以及歐洲聯盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）共同開會。史托騰伯格明言，中國也將是議題。