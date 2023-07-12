陸《反間諜法》7月上路　國安部長透露下一步：修訂實施細則

▲大陸新修訂完成的《反間諜法》於2023年7月1日正式實施。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸自7月1日起開始施行新修訂完成的《反間諜法》，新法確立由國安機關主導反間諜工作的地位，公安、保密等有關部門和軍隊相關部門依職責分工、配合並加強協調。同時，這部《反間諜法》也是大陸修法史上第一部全量修改的法律，內容明確「堅持黨中央集中統一領導」反間諜工作及增加利用網路實施間諜行為的規定等。

▲大陸國安部長陳一新。（圖／CFP）

《北青報》旗下《政知新媒體》文章稱，在新修訂的《反間諜法》施行之後，國家安全機關將有新動作。在「新時代國安大講堂」上，陳一新（大陸國安部部長）對國家安全機關學習宣傳貫徹反間諜法提出要求。他提到，要配套立法，抓緊啓動《反間諜法實施細則》修訂工作，及時制定部門規章；要規範執法，一體加強執法隊伍、執法規範、執法硬件建設；要加強審核，嚴把政治關、事實關、法律關、程序關，確保每起案件都經得起法律和歷史的檢驗。

據悉，這是官方首次釋出將啓動《反間諜法實施細則》修訂工作的訊息，而大陸現行的《反間諜法實施細則》是在2017年公布實施，在新版《反間諜法》出爐後，該如何實施及規範，成為大陸國安部最急迫的重要任務之一。

陳一新在大陸官媒《民主與法治》週刊上投書稱，牢牢把握維護政治安全是首要任務，「政治安全的核心是政權安全和制度安全，最根本的就是維護中國共產黨的領導和執政地位、維護中國特色社會主義制度。」

陳一新將反間諜工作視為「隱蔽戰線」，他強調，「隱蔽戰線作為鞏固和捍衛黨的執政地位的特殊力量，維護國家主權、安全、發展利益的特殊力量，堅持和發展中國特色社會主義的特殊力量，必須把維護政治安全放在第一位，嚴厲打擊境外間諜情報機關和敵對勢力危害政治安全的活動，努力鏟除境內影響政治安全的土壤，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。」