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大陸 大陸焦點 特派現場

陸郵政銀行招牌將CHINA拼成「CIHNA」：工人不懂這英文

記者魏有德／綜合報導

大陸東北琿春市民眾近日發現，當地中國郵政儲蓄銀行城南支行招牌上的英文拼音出現多處錯誤，其中，「CHINA」更是寫成「CIHNA」，讓民眾覺當相當不可思議。對於招牌上英文名稱的拼音錯誤引起爭議，該銀行解釋稱，因大風大雨使字母掉落，找來的工人不太懂這個英文，發現後已第一時間整改。

▲大陸吉林琿春市民眾發現，該市中國郵政儲蓄銀行城南支行招牌上的英文拼音出現多處錯誤。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲琿春市中國郵政儲蓄銀行城南支行招牌上的英文拼音出現多處錯誤。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

《極目新聞》報導，琿春市是吉林省延邊朝鮮族自治州轄縣級市，網傳視頻（影片，下同）顯示，中國郵政儲蓄銀行城南支行招牌上寫了中文、朝鮮語和英文。拍攝視頻的市民指著招牌說，「這全是錯的，這英文都是錯的。太丟人了，讓倆外國人笑話了。」

▲大陸吉林琿春市民眾發現，該市中國郵政儲蓄銀行城南支行招牌上的英文拼音出現多處錯誤。（圖／翻攝澎湃新聞）

根據路人拍下的影片顯示，銀行招牌上的英文確實有多處拼寫錯誤，其中，中國郵政四個字下方對應的英文顯示為「CIHNA POST」，而中國郵政儲蓄銀行下方對應的英文，也出現了拼寫錯誤，以及單詞排列錯誤，顯示為「PTOSAL SAVIN GSB ANK OF CHINA」，而正確拼法應為「POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA」。

對於招牌上出現多處英文拼寫錯誤，該銀行工作人員解釋稱，「6日那幾天總下雨，然後大風，牌匾就有字母就掉下來，7日找安裝工人師傅，給咱們安裝了一下，但他們可能就是不太懂這個英文，給我們排序排錯了。9號晚上的時候發現了這個問題，當晚，我們第一時間就給整改完畢了。」

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中國郵政儲蓄銀行拼音CHINA英文

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