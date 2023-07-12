「日執意把核污染水排海」　中常駐聯合國副代表：極其不負責任

▲日本政府決定將福島核電廠汙水排進大海，引發南韓、中國等強烈不滿。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

國際原子能總署（IAEA）4日評估報告表示，福島第一核電廠含有氚的「核處理水」排放入海計畫符合國際安全標準，日本政府計畫最快今年8月排放，引起南韓、中國等周邊國家抗議。中國常駐聯合國副代表戴兵昨11日在聯合國可持續發展高級別政治論壇水可持續發展目標議題審議會上表示，「日本政府執意要將超過130萬噸福島核汙染水排海的做法是極其不負責任的。」

戴兵表示，海洋是地球水生態系統的重要組成部分，保護海洋環境是全人類的共同責任。令外界深感憂慮的是，日本政府無視國際社會關切以及太平洋沿岸和島嶼國家的反對，執意要將超過130萬噸福島核汙染水排海。這種做法將嚴重危害全球海洋環境、生態系統和各國人民的生命健康，是極其不負責任的。

▲南韓大學生削髮抗議，呼籲日本人應把福島核廢水「喝下去」。（圖／路透社）

他強調，國際社會應嚴肅對待這個問題，敦促日方正視各方正當合理關切，停止核汙染水排海計劃，切實以科學、安全、透明的方式處置核汙染水，並接受嚴格的國際監督。

戴兵說，水是人類賴以生存和發展的基礎性資源。2030年可持續發展議程專門設立水相關可持續發展目標，體現了國際社會重視水資源的政治共識。當前全球仍有數十億人無法獲得安全飲用水和衛生設施等基本服務。國際社會應團結合作，共同探尋變革性措施，落實好2023年聯合國水事會議成果，努力實現人人享有安全用水的世界。

戴兵表示，中國在落實涉水可持續發展目標方面取得積極進展。中方堅持以人民為中心的理念，全力保障飲用水安全，實施國家節水行動，全面提升水資源利用效率，以佔全球6%的淡水資源保障近20%人口的用水。

最後，戴兵指出，中方積極參與全球水資源合作，擔任聯合國水事會議互動對話會共同主席，推動大會取得豐碩成果，並向《水行動議程》提交28項自願承諾。中方將認真落實這些承諾，與國際社會加強水資源保護和可持續利用合作。

▼IAEA署長葛羅西以「水」稱呼福島核處理水，表示他可以喝、也可在裡面游泳。（圖／路透）