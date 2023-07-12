分科測驗「46人篩檢陽使用27間試場」　物理違規未攜帶證件最多

▲分科測驗今天登場，在化學科時，共46名篩檢陽性考生使用27間備用試場應考。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗今（12日）起一連舉行兩天，首日第二節考化學，今年開放篩檢陽性考生應考，大考中心指出，化學科時，總計有46名篩檢陽性考生在27間第二類備用試場應考，分布在14縣市，另上午試場並未傳出重大違規事件，但有零星違規，其中又以未攜帶有效證件最多。

分科測驗今天登場，今年共有4萬2252人報名，比去年大增1萬3166人，增幅達45%，而今天上午第二節考化學，共2萬3703人報考，比去年大增超過8400人，增加幅度達55%，另化學科共1300人缺考，缺考率5.48%，比去年6.56%減少1.08%。

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另隨著疫情趨緩，今年分科測驗開放篩檢陽性考生應考，大考中心代理主任黃璀娟表示，截至昨天為止，共有44人篩檢陽性考生申請在25間第2類備用試場應考，今天化學科時，則有2人在2類備用試場應考，總計有46名篩檢陽性考生，在27間第2類備用試場應考，分布在14個縣市。

此外，黃璀娟指出，今天上午考場狀況良好，並未傳出重大違規事件，但仍有零星考生違規狀況，以物理科為例，從各考場初步回報數字，考生未攜帶有效證件最多，共有10餘件，另有考生行動電話未完全關機，或在考試中飲水等狀況，都將依照考試規定予以扣分。