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分科測驗明登場！身障生大增75%　台大提供考生服務車接送

記者許敏溶／台北報導

112學年分科測驗明（12日）起一連兩天在全國同步登場，今（11日）下午開放考生查看試場，今年共有51名身障生在台大應考，比去年大增22人，其中又以多重障礙9人最多，台大教務處註冊組主任李宏森表示，51名身障考生使用9間教室應考，其中先天性甲狀腺低下症的考生申請語音播放器應考，也有聽障考生使用電腦輔助應考，還提供考生服務車供考生使用。

▲▼分科測驗明天登場，今天下午開放查看考場，台大身障生考場今年51人在此應考，有考生申請使用電腦輔助應考。（圖／記者許敏溶攝）

▲分科測驗明天登場，台大身障生考場今年51人在此應考，有考生申請使用電腦輔助應考。（圖／記者許敏溶攝）

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分科測驗將在明、後（12、13日）登場，今年共有4萬2252人報名，比去年2萬9086人大增1萬3166人，增幅達45%，今天下午開放考生查看座位，大考他考場維持在今天下午2時至4時。

今年台大也設置分科測驗身障生考場，負責試務的台大註冊組主任李宏森指出，今年共51名身障生報考，比去年的29人增加22人，增幅達到75%，主因是去年參加分科測驗學生少，錄取理想校系機會高，導致今年報名人數大增，但今年這樣機會恐怕會少很多。

至於51名身障生當中，李宏森表示，最大宗是多重障礙9人，其他其他分散在10餘個類別，像是憂鬱症與雙重障礙各有5人、自閉症4人、學習障礙與亞斯伯格症各3人，上述身障生也申請輔具，例如聽障生申請助聽器、電腦，視障生申請便攜型擴視機，先天性甲狀腺低下症考生申請語音播放器應考。

此外，李宏森也提醒考生，請考生記得在考試鈴響後，在答題卷上「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，忘記簽名將扣一級分，考生也要記得攜帶有效證件應考，同時不要攜帶智慧型手錶或手環，以免被扣分。

▲▼分科測驗明天登場，今天下午開放查看考場，台大身障生考場今年51人在此應考，有考生申請使用電腦輔助應考。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼分科測驗明天登場，提醒考生不要穿戴智慧手錶或手環，並記得簽名。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼分科測驗明天登場，今天下午開放查看考場，台大身障生考場今年51人在此應考，有考生申請使用電腦輔助應考。（圖／記者許敏溶攝）

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