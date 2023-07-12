分科測驗物理科雜技表演入題　高中老師認為「中間偏易」

▲分科測驗首節考物理，試考生認為難易度和過去3年差不多，高中教師則認為中間偏易。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（12日）首日第一節考物理科，今年雜技表演、紙牌魔術、機車消音器等議題入題，入闈協助審題的高中老師認為，今年試題取材貼近日常所見所聞，極具生活化，整體試卷難易度為中間偏易；另入闈協助審題的試考生則認為，今年物理注重觀念與統整，公式應用與計算題佔少部分，試題難易度與近三年相近。

分科測驗今天首節考物理，根據大考中心統計，共有2萬3057人報考，比去年增加超過8100人，入闈協助審題的高中物理老師認為，今年試題取材接近日常所見所聞，例如單選第6題藉由雜技表演者表演單手拋球，測試學生對於拋體運動熟悉程度，另台灣號稱機車王國，單選11題測驗考生對於排氣管消音器聲音干涉的基本知識掌握。

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高中物理老師表示，物理科考題題型兼具強調素養導向，基本知識題型有一定比重，全卷需計算僅7題，大多數考生可在考試時間內完成試卷，整份試卷難度為中間偏易。

入闈協助審題的試考生則認為，今年物理題材主要出自高中課綱，包含力學、光學、電磁學等重要主題，也有許多考題結合生活與時事，像是單選第11題、18題，考題注重觀念與統整，公式應用與計算題佔少部分，部分題目需要充分理解題意並搭配圖表情境與先備知識才能作答，像是第6題與提組24至26題，整體而言，試題難易度與近三年相近。

北市高中物理科老師群認為，看完今年試題「鬆了一口氣」，可說平易近人，計算題少，著重物理觀念，題目敘述靈活，文字敘述與圖像都需要理解，而這次基本題型較少，大多數題目都極具思考性，整體而言，試卷難易適中。