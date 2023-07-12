分科測驗首日考物化生數甲　最後提醒看這「不簽名扣一級分」

▲分科測驗今天登場，第一天考物理、化學、生物與數甲。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年分科測驗將從今（12日）起一連舉行兩天，第一天考物理、化學、數學甲、生物等4 科，大考中心提醒考生，記得攜帶身份證等有效證件，考試前要將手機完全關閉，切記要在答題卷「確認後考生簽名」，未簽名將被扣一級分，而今年也開放家長陪考，另一般試場考生可自主佩戴口罩，新冠肺炎篩檢陽性考生則在備用試場應考，且要全程佩戴口罩。

分科測驗在今、明（12、13日）兩天登場，今年共有4萬2252人報名，比去年2萬9086人大增1萬3166人，增幅達45%，而今天第一天考物理、化學、數學甲、生物等4考科，其中物理2萬3054人報考，化學2萬3700人報考，數甲2萬6788人報考，生物1萬5634人報考。

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另配合衛福部疾管署從5月1日起將新冠肺炎從法定傳染病第5類降為第4類，大考中心也調整分科測驗防疫措施，大考中心表示，除一般試場，將另設3類備用試場，第1類備用試場提供發燒、呼吸道症狀、流感或考前罹患傳染性疾病（如水痘等）的考生使用；第2類備用試場提供新冠肺炎篩檢陽性考生使用；第3類備用試場提供因試場冷氣故障、突發傷病考生使用。

大考中心也提醒，第1、第2類備用試場應試考生，則要全程佩戴口罩外，其餘考生可自主佩戴口罩，而在第1、第2類備用試場內考生，則請在備用試場內休息、溫書及用餐。

大考中心指出，今明兩天應考，請考生務必記得攜帶國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照等有效證件正本，若未攜帶規定有效證件正本，經監試人員查核並確認係考生本人無誤者，仍會准予應試，但若未依簡章規定，在當節考試結束鈴聲響畢前將應試有效證件正本送達試場或考（分）區試務辦公室，會依違規處理辦法扣減該節成績。

大考中心再次提醒考生，根據過往案例，考生違規情況較多，除未攜帶有效證件正本外，還有行動電話未完全關機（包括未關閉鬧鈴、震動、提示音），或將攜帶智慧手錶手環等穿戴式裝置入座等，提醒考生要留意。

▲分科測驗今天登場，大考中心提醒要記得簽名。（圖／記者許敏溶攝）