獄友踢爆「陳致中坐牢如度假」　特權起居曝！可能提早申請外役監

▲前高雄市議員陳致中（中）因洗錢、偽證罪，遭判刑定讞，今年5月入監服刑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前總統陳水扁的兒子、前高雄市議員陳致中，因洗錢、偽證遭判刑1年2個月，今年5月中旬入監。本刊接獲與陳同監獄服刑、剛出獄的獄友爆料，指陳享有特權，不僅1人1室、上下午各1次放風運動、入監不到1週就能看掌上型電視，還可能提早申請轉外役監，根本就像度假。獄方則表示，陳身分特殊，他們是在合法的範圍內進行安排，並非特權。

剛從高雄第二監獄出獄的C先生透露，監獄早已大爆滿，但直到他出獄那天，陳致中依然住在1人1間的舍房。相較之下，他待的舍房一共擠了9個人，每晚打地鋪睡覺，連翻身都很困難，獄中幾乎每天都會發生受刑人因為互相碰撞而衝突。

陳致中小檔案

年齡：44歲

家庭：父為前總統陳水扁、母為前第一夫人吳淑珍、與妻黃睿靚育有1女

學歷：台大法律系學士；美國柏克萊加州大學、紐約大學法學碩士

經歷：高雄市議員、高雄市議會民進黨團幹事長、凱達格蘭基金會執行長

此外，一般新收的受刑人無法放風，整天都必須關在房內，但陳致中每天早上9點、下午3點，卻可以到操場運動20分鐘，還可把洗澡後清洗的衣物拿到操場日曬。

▲陳致中目前在燕巢的高雄第二監獄服刑，獄友爆料他享有特權。

另一方面，據監獄規定，受刑人分成四級，剛入監是第四級，要到第三級才能購買收音機或掌上型電視機，一般受刑人至少要撐半年才能升第三級，但陳致中入監後1週，就有掌上型電視，即時掌握時事，今年5月26日《選罷法》修法，新增違反《洗錢防制法》者不得參選公職，等於終結陳的政治路，他才能在第一時間掌握訊息，並立即對外發出聲明。

▲高雄第二監獄人滿為患，每間舍房都關了不少受刑人。

高雄第二監獄副典獄長蔡鴻源表示，因陳致中身分特殊，若同房獄友與他政治立場不同，可能發生衝突，所以新收期間才讓陳1人1房，但他6月底下工場後，已與另2名獄友同房；放風時間都依規定，只是陳的時間和其他人錯開，才會造成誤解；掌上型電視部分，受刑人入監後即可購買，陳並沒有特權。

▲一般受刑人入監約半年，才有資格購買掌上型電視機。圖為示意圖。

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