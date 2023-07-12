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社會 社會焦點 保障人權

真·公子哥陳致中！　入獄靠1物「套房搞政治」

高雄第二監獄人滿為患，每間舍房都關了不少受刑人。（翻攝高雄第二監獄官網）

▲高雄第二監獄人滿為患，每間舍房都關了不少受刑人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前總統陳水扁的兒子、前高雄市議員陳致中，因犯下洗錢、偽證等罪，遭判刑1年2個月，於今年5月中旬入監。不過本刊接獲與陳同監獄服刑、剛出獄的獄友爆料，指陳享有特權，1人1室，根本就像度假。

陳致中今年5月11日進入高雄市燕巢區的高雄第二監獄服刑，當時副典獄長蔡鴻源公開表示，陳入獄後分配到新收舍房的2人房，暫無室友，將等新收調查程序完畢後，才會幫他安排適合的室友。

前高雄市議員陳致中（中）因洗錢、偽證罪，遭判刑定讞，今年5月入監服刑。（翻攝鏡新聞）

▲前高雄市議員陳致中（中）因洗錢、偽證罪，遭判刑定讞，今年5月入監服刑。

不過，1名今年6月底剛從高雄第二監獄出獄的更生人C先生透露，監獄早已大爆滿，但直到他出獄那天，陳致中依然住在1人1間的舍房，如果這不是特權？什麼才是特權？

因酒駕入獄的C先生告訴本刊，陳致中住在「愛舍」15房，他則被關在與陳鄰近的舍房，同樣是約2坪大的空間，扣掉浴廁後只剩下1坪多，但他待的舍房一共擠了9個人，每晚打地鋪睡覺，連翻身都很困難，獄中幾乎每天都會發生受刑人因為互相碰撞，引發的打架衝突事件。

陳致中目前在燕巢的高雄第二監獄服刑，獄友爆料他享有特權。（翻攝高雄第二監獄臉書）

▲陳致中目前在燕巢的高雄第二監獄服刑，獄友爆料他享有特權。

而且因房舍嚴重不足，連新冠肺炎確診的受刑人也沒有另外隔離，和其他人關在一起。C先生說，目前正值盛夏酷暑，獄中環境特別惡劣，相較之下，陳致中根本像是進來度假的公子哥。

此外，一般新收的受刑人無法放風，整天都必須關在房內，但陳致中每天早上9點、下午3點，卻可以到操場運動20分鐘。更特別的是，陳還可把洗澡後清洗的衣物拿到操場日曬，其他人只能掛在不通風的舍房，用風力微弱的電扇吹乾，也因衣物潮溼，許多人都得了皮膚病。

另一方面，據監獄規定，受刑人分成四級，剛入監是第四級，要到第三級才能購買收音機或掌上型電視機，一般受刑人至少要撐半年才能升第三級，但陳致中入監後1週，就有掌上型電視，能即時掌握新聞時事，也因如此，今年5月26日《選罷法》修法，新增違反《洗錢防制法》者，不得參選公職，等於終結陳的政治路，他才能在第一時間掌握訊息，並立即對外發出聲明。

一般受刑人入監約半年，才有資格購買掌上型電視機。圖為示意圖。（翻攝露天賣場官網）

▲一般受刑人入監約半年，才有資格購買掌上型電視機。圖為示意圖。

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