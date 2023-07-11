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被游毓蘭點名怠慢外役監修法　陳歐珀翻會議紀錄：僅我跟江永昌在場

▲▼陳歐珀記者會 說明退選相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳歐珀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

殺警犯移往外役監服刑，輿論指責政府修法怠惰，國民黨立委游毓蘭指出，去年修法延宕主因是當時排審的民進黨召委陳歐珀。陳11日列出相關會議記錄表示，一共排4次有關《外役監條例》修法進入逐條審查後，會議現場僅有自己與江永昌在場，更不足做成委員會決議的3人基本人數，因此才宣布散會，因此游毓蘭強調自己很努力、召委拖延等均非事實。

游毓蘭昨（10日）強調，自己一直努力推動《外役監條例》，但真正在拖延阻撓的人，是民進黨召委與法務部，他們反倒無事一身輕。

對此，陳歐珀翻會議紀錄回擊，去年9月的預算會期，自己擔任司法法制委員會召集委員，共擔任21次會議主席。除審查各單位預算以外，共排了4次有關《外役監條例》的法案審查，時序分別如下：

第一次：111年10月6日，併案審查外役監條例9個草案版本
第二次：111年10月31日，考察法務部矯正署台北監獄及八德外役監獄，比較監獄行刑與中間性處遇之差異
第三次：111年12月14日，「外役監條例部分條文修正草案」公聽會
第四次：111年12月29日，繼續併案審查外役監條例23個草案版本

陳歐珀指出，由於10月初第一次審查時僅9個草案版本，當時也得知還有許多委員尚在進行法案連署中，尚未送委員會審查。因此期間安排外役監考察、公聽會等匯集多方意見，然而對於修法方向一直未有共識。

陳歐珀解釋，直至12月29日，確認有意提案的委員均提案完畢後（共23個草案版本，包含游毓蘭委員後來才提的草案），自己再次安排該會期最後一次會議審查《外役監條例》，並預計進入逐條審查。

對於當時修法進度，陳歐珀直言，當日會議宣讀完23個草案版本，至下午即將進入逐條審查時，會議現場僅有自己與民進黨籍的江永昌委員在場，除了無法討論新的草案形成共識，更不足做成委員會決議的3人基本人數，因此才宣布散會。

對於游毓蘭強調自己一直努力推動、而陳歐珀擔任召委卻惡意拖延阻撓《外役監條例》審查，他回應，均非事實，相關會議記錄均有明白紀錄，特此澄清。

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