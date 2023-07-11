指民進黨「全黨護一人」釀外役監亂象　林為洲：應全黨道歉

▲林為洲、徐巧芯11日在立法院舉行記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

2014年捲入台北信義某夜店殺警案被判9年徒刑的易寶宏，於2019年入獄後近日被發現已在外役監服刑，讓《外役監條例》是否修法再次受到關注。國民黨立委林為洲今（11日）表示，2020年《外役監條例》修法放寬遴選標準，是民進黨為了時任中常委李清福，根本是「全黨護一人」導致外役監有這麼多亂象；若兩次修法都通過國民黨團版本，林信吾就不能進外役監，以致後來發生台南殺警案，而易寶宏也不能進外役監，呼籲民進黨全黨道歉。

林為洲與台北市議員徐巧芯11日上午在立法院舉行記者會，會中林為洲指出，立法院第10屆有兩次提出外役監條例的修法，第一次是2020年5月22日通過民進黨立委邱志偉等人提案的版本，放寬服外役監遴選標準，第二次則是2022年12月29日的修法，用意在加嚴遴選條件，然而「加嚴版」目前仍躺在司法法制委員會，遙遙無期。

林為洲認為，外役監有這麼多亂象，殺警的加害人（指易寶宏）可進外役監，而累犯可進外役監後於放假時殺警，釀台南殺警案，就是因為外役監遴選標準被放寬，讓兇嫌林信吾進外役監後能請探親假，這些民進黨要負最大責任。

對於兩次朝野提案修法《外役監條例》，林為洲進一步說，第一次修法由綠委邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩提案，陳明文、陳歐珀、高嘉瑜、劉世芳、賴瑞隆、余天、管碧玲、陳瑩、吳琪銘、吳玉琴、李昆澤、林宜瑾、鍾佳濱與邱泰源等時任綠委連署，提案內容簡單說，就是累犯不能進外役監，但若已經服刑完畢，且原來的罪是6個月以下徒刑者，就算累犯也可進外役監，該版於2020年5月22日通過，而國民黨團提只要累犯就不得遴選服外役監的版本，被53名立委反對。

林為洲繼續說，經查他才發現原來是「全黨護一人」，民進黨是為了當時的中常委、綠營在高雄的地方大老李清福；李2017年因貪汙入獄，但更早前曾因賭博被判6個月以下徒刑，到了2020年上述修法通過後，童年6月李申請外役監、9月進入外役監，並於12月請探親假，結果那時候竟與監察院長陳菊、邱志偉及民進黨時任高雄市議員高閔琳聚會。

接著，林為洲指出，第二次《外役監條例》修法是在2022年12月29日，當時行政院版本是把故意犯罪而致死、被判十年以上徒刑者不能進外役監，此外將犯《組織犯罪條例》第三條第一項前段之罪、《槍砲彈藥刀械管制條例》第七條第一項、第二項、第八條第一項至第三項之最者，排除在遴選之外。而國民黨團的版本，則是犯最輕本刑七年以上有期徒刑之罪，不能進外役監，兩個版本都是加嚴遴選條件。然而相關草案到司法法制委員會後，唸完條文就沒有繼續審查。

「要不要全黨道歉？」林為洲表示， 如果通過國民黨團版本，被判9年徒刑的易寶宏不能進外役監，今天就不會有這些爭論；去年8月台南殺警案，如果2020年民進黨未放寬累犯可進外役監，林信吾就不能進外役監。林強調，兩次殺警案都跟《外役監條例》有關，都是因為民進黨放寬遴選標準，讓殺警案的人都可以進外役監，應全黨道歉、接受譴責。