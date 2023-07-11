快訊／民進黨補齊7艱困選區佈局　擬推謝佩芬戰王鴻薇

▲民進黨擬派出謝佩芬對戰國民黨立委王鴻薇。（資料照／翻攝自謝佩芬臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局艱困選區，目前仍有7選區尚未提名，據了解，大選提名策略小組擬建議徵召「哈佛女孩」國際部主任謝佩芬，出戰台北市第三選區（中山、北松山），與國民黨女將王鴻薇正面對決；另外在台中市第三選區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區），也可能提名曾為總統蔡英文主持直播節目的青年部副主任謝子涵，不過實際人選仍待11日下午會議討論。

民進黨目前仍有7個選區尚未提名，據掌握，曾經代表民進黨參選2020台北市立委的謝佩芬，可望接棒日前退選的前副秘書長林飛帆，參選台北市第三選區立委；另面對地方組織實力堅強的國民黨立委楊瓊瓔，則擬推出謝子涵對戰。

至於其他選區，新北市第九選區（永和區、中和區17里）擬由民進黨永和區主任、在地理長莊銘淵出戰；台中市第八選區（ 豐原區、石岡區、新社區、東勢區、和平區）擬推薦民進黨市議員謝志忠，挑戰國民黨立委江啟臣；新竹縣第二選區（竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉、竹北市19里）擬推薦陽明交大跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱；桃園市第六選區（八德、大溪、復興、中壢12里）可望與無黨籍立委趙正宇再度合作。