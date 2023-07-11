轟外役監成權貴政要的養生所　賴士葆要矯正署：考慮存廢

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者皮心瑀／台北報導

夜店殺警案重罪犯易寶宏移外役監執行，引發社會關注，也讓《外役監條例》修法進度成為焦點。國民黨立委賴士葆表示，以實際案例來看，外役監當中有2成是貪汙、經濟犯，這是一般監獄的25倍，竟然外役監既然被監察院糾正，矯正署可以考慮外役監存廢的問題，也可研議其他的方式來協助受刑人將來回歸社會的中間性處遇。

賴士葆指出，台灣常常上演即興式的民粹修法，2013年洪仲丘案把軍法審判打成萬惡不赦，所以就火速通過下架《軍審法》，讓現役軍人犯罪回歸一般司法審理，10年過去，朝野立委都看到後果是造成軍紀鬆弛、士氣渙散，因為對於士兵不敢嚴格管教，所以現在醞釀要恢復軍審法。過去民進黨為大樁腳進外役監量身訂做修法，現在連殺警案罪犯也進了外役監，趕快要亡羊補牢。

賴士葆說，外役監實施逾50年，始終存在遴選公平、公正、公開的疑慮，即便矯正署依遴選辦法規定處理，然而矯正署會另行考量其他因素，幫白領、經濟犯開了後門。以實際案例來看，外役監當中有2成是貪汙、經濟犯，與一般監獄擁有巨大的懸殊。

賴士葆強調，外役監既然被監察院糾正，矯正暑可以考慮外役監存廢的問題，也可研議其他的方式來協助受刑人將來回歸社會的中間性處遇。外役監條例再次的修法一定要將經濟犯，貪汙犯列入不得遴選的範圍，否則矯正署的公信力就淪為全台所有單位最後一名，因為過去幾年，阿扁保外就醫違反法務部規定，至今束手無策，再加上外役監的諸多疏失，「矯正署幾乎是最該被矯正的單位了」。