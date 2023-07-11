白飯之亂怒了！北科大擬辦「第1屆飯桶王大賽」　獎金曝光

▲「北科資財營」本來已貼出雙方合照，表示解開誤會了。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）



網搜小組／劉維榛報導

「白飯之亂」還沒完！27位北科大學生到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因不滿白飯沒了且沒吃飽，怒刷1星反擊，目前雙方仍各執一詞，結果有學生發起「北科第一屆飯桶王大賽」，目前贊助獎金累積3萬多元，表示前3名可獲得「4位數獎金」，而賽制還在構思中。

有學生在臉書私密社團怒喊，為何輿論可以這樣一面倒？話鋒一轉，原PO表示已向畢業學長們拉到贊助獎金31600元，要高調舉辦「北科第一屆飯桶王大賽」，暫定報名費免費，但會有押金，完賽就會退還。

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▲學生喊話，2周內要舉辦「第一屆飯桶王大賽」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



該學生說，初步規則為「純白飯組（可配水）及正常組（一樣比誰吃得多，且每位參賽者一開始可以選擇一份定量，先備的配料）」。至於大胃王組（配料不限自備，一樣只計碗數），會選在午餐時段進行PK，預計限時2到3小時。

關於獎金部分，冠軍獎金保底2000元，前三名獎金有4位數，還有獎牌與獎狀等。該學生也強調，只要曾經是北科大的學生或是教職員都符合參賽資格，目前仍在規劃與構思中，要先統計意願人數才能選擇場地。

▼老闆證明當天有補飯，PO出畫面反擊。（圖／大道創意料理快炒提供）