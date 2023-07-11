加速乘客抵內科！拆文湖線3列車座椅有成效　趙紹廉：評估進一步擴大

記者袁茵／台北報導

為提升文湖線尖峰時段運能，台北捷運文湖線馬特拉（VAL256）車型空間於日前進行優化，將第2、3節車廂的中央區域座椅及行李架拆除，讓每列車的總載客數從約400名增加至約420名，但也引起正反聲浪。經過三週的試辦，台北捷運公司董事長趙紹廉表示，目前成效還算不錯，等到9、10月開學季，倘若外界反映良好，會評估再進一步擴大實施。

文湖線3輛馬特拉列車進行空間優化，將第2、3節人潮較多的車廂，保留前後端的8個博愛座，拆除中間區域的12個座位，並於車廂兩側增設橫向扶手，車廂頂部加裝16組手拉環，而這3輛列車優化試辦至今已過三週，目前只有尖峰時段才會出車，大約是早上7時至9時許，以及傍晚5時至7時許。

▲台北捷運公司董事長趙紹廉。（圖／記者陳家豪攝）

趙紹廉11日接受《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，目前成效還不錯，優化列車於6月20日開始啟動，每天早上三班車行駛至人潮擁擠的轉乘站忠孝復興站時，時間點約於上午8時20分左右，也就是上班人潮最多的時候。

趙紹廉提及，今年2月起將尖峰單向最密80秒班距的時間延長，一小時內維持每80秒一班車，而改裝列車於8時25分、8時30分、8時35分經過忠孝復興站，三班車開至內科的西湖站後，整段文湖線象徵擁擠的「紅色」燈號便可消除，表面上看起來只增加20個載客數，可事實上影響很大。

趙紹廉說明，過去在忠孝復興、南京復興月台等車的旅客，過去總要排很長的隊伍，有時甚至要等到第三班車才能上車，「現在都不需要了！現在月台上等車的乘客，大概一班列車即可上車，所以我們認為對整個運作有非常大成效。」

趙紹廉也透露，目前北捷還在評估整體成效，由於現在為7月暑假期間，等到9月、10月開學季時，考量到還有上下學的通勤學生，「假如持續有成效，且經過調查與評估，大家反映良好的話，會評估是否進一步擴大實施。」

面對部分乘客不能理解該政策，目前北捷收到的意見為何？趙紹廉說，旅客意見主要是「乘坐椅子變少」，可是北捷評估，文湖線里程並不算長，不像是淡水信義線要搭40分至1小時，且以到達內科為主，所以民眾以「趕快上車」、「趕快抵達要到的地方」為重，而北捷則提供旅客較好搭車的空間服務，離峰時段也提供標準車廂。

▼北捷將3輛文湖線列車的2、3節車廂座椅拆除。（圖／台北捷運公司提供）