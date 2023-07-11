獨／璩大成屆齡退休！蔣市府今辦歡送　蕭勝煌7／17任聯醫總院長

▲蕭勝煌。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府再有人事異動！2022年3月接下台北市立聯合醫院總院長一職的璩大成，因今年屆齡退休，蔣市府近期積極尋找接替人才，日前拍板由聯合醫院副總院長蕭勝煌升任總院長職務。台北市衛生局長陳彥元證實，將於7月17日舉辦交接典禮；北市府發言人殷瑋也說，蕭勝煌對於聯醫狀況最為了解，由蕭與衛生局密切合作，配合市政政策，更能守護市民健康。

璩大成於2022年3月前台北市長柯文哲任內升任總院長一職，璩因防疫有功，加上妻子為新北市衛生局長陳潤秋，當時深受柯文哲信任；而今年逾60多歲的璩大成，預計在7月16日屆齡退休，蔣市府在幾個月前就開始煩惱接替人才，據了解當時人選眾多，無論是聯醫內部或醫界都有推薦人選。

▲台北市聯醫總院長璩大成。（圖／記者李毓康攝）

據了解，市長室約於1個月前決定聯醫總院長由蕭勝煌升任，蕭勝煌現為聯合醫院副總院長，過去待過仁愛院區、忠孝院區，與璩大成一樣投身神經外科領域；而11日早上蔣萬安主持的市政會議，也進行璩大成的歡送儀式。

針對蕭勝煌將接下聯合醫院總院長職務，台北市衛生局長陳彥元11日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時證實，對方在聯合醫院服務已久，且是夠好的人才，所以府方討論後決定此人選，璩大成預計在7月16日退休，蕭應在該日上任，但卡到週末假日緣故，所以會在7月17日舉辦交接典禮。

台北市政府發言人殷瑋也證實，蕭勝煌對聯醫的狀況最為了解，對於聯醫急需改善的問題，台北市民最需要的醫療、長照也非常熟稔，由他跟衛生局密切合作，配合市府的政策，更能守護台北市民的健康。