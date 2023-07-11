柯文哲「北流太監說」爭議多　許淑華喊話：應公開向北流團隊道歉

▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲欲在台北流行音樂中心舉辦「KP SHOW演唱會」但遭北市府拒絕，讓他感嘆「世態炎涼」、「通常這種事由『太監』解決掉」，引發非議。對此，民進黨台北市議員許淑華11日就在臉書分享北流的經營初衷，並喊話柯文哲應公開向北流全體員工道歉。

許淑華指出，台北流行音樂中心的催生，是一段將近十七年的漫長旅程，早在2004年，行政院核定計畫後，歷經多年的選址、都審、競圖、招標、流標、施工，才在2019年完工，2020年9月正式啟用。她提到，在過去，台北作為國家首都，卻一直缺乏足夠且多元的表演場域，供創作人們利用，而北流的設立目的，除了要成為銜接台灣流行音樂與國際的平台，邀請更多國際級的表演團體登台表演，更希望成為一個讓台灣的流行音樂創作者們，能盡情揮灑的舞台。

許淑華認為，政府提供優良的設備，邀請一流的產業界人士指導、管理，但應當施予最少的干預，讓經營者與創作人們能盡情的發揮，畢竟民意代表作為政府與民意間之間的橋樑，非常了解政府機關的先天侷限，也知道專業人士才能更掌握真實的產業需求。

此外，許淑華表示，在設立之初，她除了希望北流的經營符合初衷，所以建議文化局：應當在制度上更保障國內表演者，例如保障國內表演者的表演檔期，並透過制度與補助協助剛崛起的表演者、樂團提高能見度等，在此之外，她更秉持，經營者、創作者優先的原則，政府應當盡可能減少干預。

因此，許淑華強調，她支持文化部的作法，為了避免流行音樂遭遇過多的政治干預，因而訂定了相關管理規章，謝絕政治宣傳類活動，並且將北流「行政法人化」，使之能逐步自主營運，不受過多的政治力箝制。

許淑華提到，北流優秀的專業經營團隊，過去三年多來持續努力，在公部門的規定與現實營運的平衡中持續折衝，並咬緊牙根度過疫情，這一切無非是希望北流能成為一個能夠更純粹的孕育台灣創作者的孵化器，更成為一個讓台灣創作者與世界舞台銜接的場域，所以北流同仁的堅持，董事長黃韻玲與團隊的堅持，他們都了解且支持，「我們深知：無論由誰主政台北市政府，北流的同仁們依然不變的堅持著。」

「我認為，柯文哲應該公開向北流所有的同仁道歉！」，許淑華強調，北流從來不是柯文哲口中「誰的太監」，而柯文哲，也頂多是「曾經的上級單位首長」，並沒有任何權力干涉北流的文化自主，請收起那氾濫的皇帝幻想，認清自己只是平民，「若你依然懷抱著這種『當了皇帝就能干預文化』的心態，我必須說，若望你掌握權力，無疑是文化領域的災難！」