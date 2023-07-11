半年就被騙11億！NCC辦打詐論壇　攜業者精進「防電信網路詐欺」

記者蘇晟彥／台北報導

NCC（國家通訊傳播委員會） 11日舉辦「打擊詐欺強化堵詐論壇」，邀請行政院院長陳建仁、內政部、法務部、數位發展部等政府機關及電信、電商等產業代表出席，並進行「堵詐1.5板七大宣言」，將精進各項堵詐措施，共同聯防電信網路詐欺犯罪，將打詐效能極大化。

▼NCC 7日舉辦「打擊詐欺強化堵詐論壇」，包含政府單位、電信業者皆出席。（圖／NCC提供）



根據刑事局的統計，在2022年全年詐欺案件高達3萬件，而在2023年，截至今年五月，全台已發生超過2,000件詐騙案件，造成的財損高達近11億元，其中約六成詐騙案件，是透過社群網路渠道散布。而為打擊詐騙，將從四大面向—識、堵、阻及懲分項指標著手。

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對此，陳建仁致詞時表示，今年通過的「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」係依「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及「懲詐」等四大面向，從法制面、組織面及技術面著手，全面增修法律及加強來源端技術防堵，並提出「減少接觸」、「減少誤信」及「減少損害」的「三減策略」，以強化及精進打詐力度，盼政府與民間持續攜手合作，公私協力，共同精進各項打詐工作。

為宣達政府機關將持續積極辦理堵詐作為，陳建仁帶領相關機關進行堵詐1.5版七大宣言，分別為攔阻國際偽冒來話、警示國際偽冒來話、攔阻惡意簡訊、隱碼防護機制、網購防詐警示、遏止涉詐廣告及建立公益簡訊專用門號等，以宣示各部會持續落實堵詐1.5版相關精進措施的決心。

台灣大資訊長蔡祈岩指出，台灣大善用核心科技力，「反詐戰警」以近100%的準確度進行偵測，範圍涵蓋偽冒網站、偽冒APP、社群網路，平均每月偵測到的偽冒筆數共超過3,000筆。台灣大更觀察，詐騙集團利用國人常用的社群媒體，偽冒特定名人進行詐欺，為了加強反詐，全新推出「名人特勤VIP服務」，可精準分析是否有政府機關高層、上市櫃公司高層或名人遭詐騙集團冒用，最快於數小時內即時偵測並進行處理，避免民眾受到損害，同時維護名人與企業聲譽。

NCC則表示，本次論壇充分展現政府部門對於打擊詐欺的行動力，期盼在中央跨部會及地方政府間積極的橫向聯繫及資源整合，以及電信業者與網路、電商平臺的攜手努力下，從電話、簡訊、網頁及網站等各面向持續強化堵詐作為，以提升打擊詐欺犯罪成效，減少民眾損失，創造更安心的數位生活環境。

最後，NCC特別提醒，請民眾對於不明來話或不明網址應加強警覺，勿隨意點選、避免誤信，以降低受詐風險。而從7月中、下旬開始，NCC與電信業者推出的「國際來話語音警示」也將上線，在受話用戶拿起話機後播放7秒「 請注意，這是國際電話，小心詐騙」警示音訊，並用國語、台語各一次，以達到提醒民眾提高警覺、辨識是否為詐騙電話。

▼林之晨表示，台灣大哥大全力以新枓技從源頭阻絕詐騙，透過AI技術偵測疑似詐騙門號 。（圖／台灣大哥大提供）

