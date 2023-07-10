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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點名林信義！柯文哲想找企業界當行政院長　郭台銘因「年紀」不符合

▲▼柯文哲出席網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前表明，已在做「部會首長表格」，且已想好行政院長可能人選，9日再爆希望提名一個國會過半力量可接受的行政院長。柯文哲10日進一步說明，自己心中行政院長人選，比較喜歡企業界人士，像是前行政院副院長林信義就不錯；至於鴻海集團創辦人郭台銘也屬企業界人士，柯文哲僅說，「希望年紀小一點。」

柯文哲10日上午接受台北市議員李明賢「鄉民監察院」專訪，並於晚間播出節目。針對9日在「董事長開講」稱，若當選總統要找國會最大的黨來推薦？柯文哲表示，目前法律還是「雙首長制」，雖然閣揆沒有立法院的同意權，但他覺得精神還是要保留，不然現在總統真的有權無責，除了不用去立法院，連派行政院長也不用立院同意，「那是不對的」。

柯文哲認為，依據中華民國法令的雙首長制精神，他提名的行政院長第一步，要找「理念價值跟我們相同」的人，並且得到國會過半力量的認可或支持，「不會提名一個行政院長，結果大家都不喜歡他，那當然掛掉。」自己不會是硬幹的人，提名一個像前行政院長蘇貞昌一樣，每天都在罵人的人，「這是不對的」。

至於有無心目中比較合適的行政院長人選？柯文哲坦言，「我比較喜歡企業界人士。」自己覺得前行政院副院長林信義就不錯，可以用企業精神領導政府，反而其他行政院長、總統大部分都是法律系人士，「我覺得還是不要找學者，要找企業界來做。」

李明賢再問，目前企業界比較符合的是郭台銘？柯文哲直言，「我還是希望年紀小一點的，（因為）當行政院長還是要體力很好，我心目中比較標準是像林信義那種。」 

▲▼柯文哲出席由美麗島電子報董事長吳子嘉所主持網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝）

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