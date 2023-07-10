談環狀線移交「黨內互通」　柯文哲酸：蔣萬安在國民黨內還是小弟

▲民眾黨總統參選人柯文哲、台北市議員黃瀞瑩。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近期因演唱會想辦在北流遭擋，與現任台北市長蔣萬安的北市府隔空交火，10日中午再PO影片，與4名民眾黨台北市議員們模擬議會質詢，除了大酸蔣萬安是國民黨內的小弟，又批評蔣萬安沒有晨會，笑稱「沒辦法，身體不好還是怎樣？」

民眾黨10日中午公布18分鐘「民眾黨上演『質詢』內戰！柯文哲頻『施鹽』讓北市議員問不下去⋯」影片，由民眾黨4名台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽和張志豪擔任質詢角色，向柯文哲進行質詢提問。

黃瀞瑩詢問市政題目「台北幫忙蓋捷運」，提及環狀線第一階段權責移轉部分，台北市與新北市在今年1月30日完成移交，但看起來是假移交，因為移交過程要拖很久時間，甚至到現在為止，還有230個台北捷運員工在支援新北捷運公司的環狀線營運。

柯文哲回應，移交絕對不是只有員工移交，包括專利、技術移交到資產等，當時新北市與台北市辦移交時，台北捷運公司跟捷運局有列移交清單，意指如果要接的話，得全部符合才可以接手，「我相信新北市完全沒有準備，不可能能夠接，所以一定是台北市政府繼續營運，只是經營權為新北市，事實上全部運作都是台北市。」

黃瀞瑩指出，過去台北市政府與新北市講過好幾次，要準備好營運計畫、人力培訓計畫才可以做交接動作，但新北永遠都說「我要全權接管、我要全權經營，永遠計畫都沒有準備好。」

柯文哲直言，「這個他本來就不會準備，因為我知道他不可能準備，不可能人準備好才去接。」現在方法就是讓台北市政府繼續營運，新北市只是掛一個名字說要經營。

被問到會不會覺得台北市被新北市吃豆腐？柯文哲則說，「不是吃豆腐啦！」因為就是「黨內互通」，「如果我跟侯友宜不同黨，我一定不會聽他話，而蔣萬安雖然是台北市長，但是國民黨內他應該還是小弟。」柯文哲批評蔣萬安是國民黨的小弟言論，逗得黃瀞瑩與其他在場議員哈哈大笑，直言「好難質詢！」

至於侯友宜稱柯文哲任內在台北一個捷運都沒蓋？柯文哲說，台北市捷運一開始發展從台北市開始蓋，蓋到後面已經蓋到新北市了，「我任內台北市的捷運都沒有蓋，因為我都去新北市幫他蓋。」而新北市好像什麼都沒做，「不然你講給我聽，他（侯友宜）做了哪一條？只有輕軌他蓋了啊！」

隨後輪到陳宥丞質詢，詢問柯文哲為自己8年市長任期給幾分？柯文哲認為，「我是覺得還不錯啦！已經很盡心盡力了，至少該做都有做，如果覺得我們哪裡做不好，就再檢討看看。」且認為自己一定有及格，因為做了很多事情。

陳宥丞再問，若跟現在的蔣市府比較呢？柯文哲回應，「我倒覺得他還沒開始做，因為半年看不出成績，要過個2至3年才知道。」相信蔣萬安現在進去市政還搞不清楚，而前台北市副市長黃珊珊在市政府做過3年，比較容易知道狀況，「外面進來的，搞清楚大概就要2年。」

此刻陳宥丞提及，蔣市府與柯市府差別很大，「你有晨會、他沒有。」而柯文哲也笑稱，「沒辦法，身體不好還是怎樣？」隨後手機電話突然響起，陳宥丞更開玩笑稱「蔣萬安打來了。」