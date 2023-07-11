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外役監有多爽？「台灣蟲王」列貪官汙吏史　怒問：還有司法正義？

台灣電競選手永遠的標竿！台灣蟲王Sen退役談心路歷程（圖／記者周之鼎攝）

▲「台灣蟲王」Sen楊家正。（圖／資料照）

記者江采蓁／綜合報導

夜店殺警案重罪犯易寶宏移外役監執行，引發社會關注《外役監條例》修法進度，對此，前星海爭霸職業電競選手、「台灣蟲王」Sen楊家正10日也罕見在臉書發表評論，整理出前立委黃國昌YouTube直播的精華，列出台灣外役監的貪官汙吏史，並放上「716公平正義上凱道」的海報。

Sen整理黃國昌YT直播發文指出，首先，收錢幫有錢人寫判決的法官。貪瀆法官胡景彬，家中「現金」就搜出3億台幣。 其他貪瀆藏起來的錢有多少，無從得知，進去坐牢沒多久，馬上轉去外役監坐（爽牢+關1天算2天），時任立法院副院長蔡其昌，親自施壓關說矯正署，幫貪瀆法官關說假釋，申請外役監時，健康量表還滿分的貪瀆法官，不到半年後，馬上「因健康因素」提早假釋；判刑4年半。關不到1年半就假釋放出來，爽爽趴趴走了。

Sen提到，當時還在立法院的黃國昌提案，要求法務部就胡景彬到八德外役監還有假釋，組成專案小組調查究責，民進黨立院黨團直接表決輾壓、封殺提案。他直言，外役監坐爽牢，關1天抵2天，可以去的受刑人很少，但裡面貪汙犯的比例極高，已成為貪汙犯的天堂，外役監及假釋制度，都需要修法改革，當然，權貴政客們，不知道哪天輪到自己貪汙被關，會非常不願意修這些法。

Sen再舉出，另一個案子，陳菊當高雄市長時的機要趙嘉寶，貪汙確定，判刑9年半，棄保潛逃後，高雄地檢署過了整整1年才發布通緝，但發布通緝也沒用，功在黨國，通緝犯也不會被抓，整天和政壇上重要人物飲酒聚餐（包括邱太三，總統蔡英文上任後第一任法務部部長）；過了4年多後，才因為媒體批露，輿論太大條了，趕快逮捕。

但Sen指出，一樣方法，沒多久轉去外役監，然後提早假釋，判刑的9年半，才4年多一點就出來了，一個棄保潛逃，逃了4年多才落網的人，居然可以沒多久轉去外役監（非常容易可以再逃走的優惠爽牢）。他不禁質疑，外役監審核標準是什麼? 有幫忙貪汙，功在黨國嗎?權貴貪汙，通緝但不抓，抓到了也馬上轉去外役監坐爽牢，早早假釋出來，台灣有法律之前人人平等嗎？

Sen再舉例，慶富獵雷艦弊案陳偉志、屏東縣貪汙鄉長林錫章、國發會的如興弊案陳仕修，全部棄保潛逃。

「權貴犯罪，判得慢，逃得快」，Sen指出，2017年司法改革國是會議的結論，就說要增訂《棄保潛逃罪》，2023年了，台灣還是沒有棄保潛逃罪，民進黨全面執政+國會過半，想過什麼法案就會過，但這些是會阻礙貪汙後脫身的法案，都不會過，「那什麼法案過很快呢？為權貴量身打造修法就過很快。」

Sen再舉出，民進黨中常委、陳菊的大將李清福，犯了貪汙罪，判刑10年，多次貪汙，累犯，根據我國《外役監條例》規定，累犯不能轉去外役監，但民進黨立委，義氣相挺，提案修法，修改成累犯也可以轉去外役監，2020年2月提案，4月就完成審查，5月就三讀通過了，修法一通過，沒多久馬上轉去外役監，「幫貪汙權貴，修法開後門，3個月就搞定。」

Sen再舉例，壢新醫院院長張煥禎，作假帳逃稅5億，一開始矢口否認，責任都推給醫院財務會計，後來檢察官不願意給認罪協商，院長就去找當過小英第一任法務部部長的邱太三，關說地檢署檢察長，把這個檢察官換掉，換另一個聽話的檢察官，幫院長處理認罪協商，事後邱太三說，他只是去喝下午茶時收到民眾陳情，沒有關說，只是「轉知陳情」。

Sen表示，為了這個關說司法弊案，邱太三請辭國安諮詢委員。現在已經又回內閣，當陸委會主委，然後在台灣，目前還是沒有不法關說罪。他諷刺，一樣原因，妨礙司法公正罪、不法關說罪，過了對權貴太不方便，權貴可以關說司法，多好用。

Sen最後大嘆，「現在的台灣司法有沒有公平正義？ 有沒有法律之前人人平等？」此文一出也引發網友熱烈討論，「難得看Sen評論政治欸，你準備好要被出征了嗎？」、「以為sen被盜帳號」、「我以為你很會打蟲族內戰，沒想到改打哥布林了？」

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