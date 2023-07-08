鄭家純「開示昌粉」為何黃國昌變哏圖：正義使者忘自家土地沒種菜

▲「雞排妹」鄭家純臉書發文「開示昌粉」，為何黃國昌變哏圖。（圖／翻攝鄭家純臉書）



記者林彥臣／綜合報導

前立委黃國昌將在16日舉辦「公平正義救台灣」遊行，號召民眾走上凱道訴求司法正義、落實居住正義，但是近期卻身陷「菜園變停車場」爭議。對此「雞排妹」鄭家純7日晚間在臉書上「開示昌粉」黃國昌被做成哏圖的原因，還加碼開酸，連屏東養雞場有幾隻雞都知道的「正義使者」，卻忘記自家土地沒種菜。

鄭家純在臉書中發文表示，「給昌粉一個觀念，任何事件會被大家拿來做梗圖，就只是因為很好笑而已。」

鄭家純接著說，即將50歲的黃國昌，說詞從「全部是菜園」，到被揭露有一塊地是他家隔壁的非法停車場，然後再改口說是媽媽處理的「窩不ㄓ道（我不知道）」。

鄭家純質疑，連屏東養雞場有幾隻雞都知道的正義使者，會忘記自己和兒女的土地上面是不是真的種菜？一年報稅收租金30幾萬，真的相信租客是用來種菜？

鄭家純認為，最愛指控別人說謊的老師，現在被看清是「嚴以待人，寬以律己」。

▲黃國昌近期身陷「菜園變停車場」爭議。（圖／記者李毓康攝）



鄭家純說，沒有什麼抹黑陰謀論，就只是從脈絡看到現況發展都夠好笑，大家才會願意花時間，想拿來開玩笑，展現各自的幽默感，「這篇開示若還是看不懂，那就是為什麼你們（昌粉）不快樂的原因之一。」

鄭家純再這則PO文的留言中再開酸，「黃國昌不是20歲，下個月就50歲了，還在那邊把責任推給70幾歲的媽媽，開直播大喊我不知道？」

▲黃國昌表示，停車場這塊地早就由父母租給別人使用 。（圖／記者項瀚攝）



黃國昌日前針對汐止水源段341坪土地被用為停車場部分解釋，該筆土地就是他父母買給他孩子的地，也未在上面開設停車場，那塊地很早就被鄰居承租，每個月租金為3萬元，1年租賃所得36萬元，都可以查得到。

黃國昌強調，「我黃國昌誠實報稅，竟然還有一堆民進黨敢在那邊噴，說我逃漏稅，莫名其妙，且租金好幾年都沒有漲，直到今年才漲2000元，變為3萬2000元，錢匯到爸爸媽媽的戶頭，但因為我爸媽跟我住在一起，兩個老人家算我撫養的，所以所得還是申報在我名下，事情就是這麼簡單」。