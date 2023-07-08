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黃國昌不知畸零地變停車場　他轟「違法媽寶」：雙標讓人討厭！

▲▼「716上凱道，公平正義救台灣」發起人館長陳之漢與黃國昌前往民進黨中央黨部遞送邀請函。（圖／記者李毓康攝）

▲前立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

前立委黃國昌將舉辦「公平正義救台灣」遊行，號召民眾走上凱道訴求司法正義、落實居住正義，但是近期卻身陷「菜園變停車場」爭議。對此，成功大學電機系教授李忠憲在臉書發出多篇文章，痛批黃國昌明明就是一個「違法的媽寶」，卻自以為是什麼道德魔人，世界上最不值得信任的就是沒有經過烈火考驗的道德，雙重標準更是令人討厭。

針對黃國昌畸零地爭議，李忠憲先是發文痛批，即使停車場那塊地是他媽媽在處理，出現在他的財產申報上，要負責任的就是他而不是他媽媽，痛批「這是你要負責任的地方，法律不會原諒不知道而違法的人，知不知道都要負責任。」

李忠憲指出，黃國昌每天要經過那裡，竟然都沒有發現那塊地已經違法變成停車場，被人家挖出來以後，解決辦法就是說，「我不知道，全部都是我媽在處理」，開嗆「黃這種媽寶在外面好像很厲害，其實都是周圍的家人在幫他擦屁股。」

李忠憲質疑，媽媽做了違法出租使用這塊土地，黃國昌就眼睜睜地這樣讓她做，每天經過都沒有看見？也不給任何法律的建議？這時候完全沒有任何公平正義的概念？而這塊地所有權還是黃國昌的，卻推得一乾二淨，說句「我不知道」就能推卸責任嗎？這樣人說要到社會上去幫別人主持公平正義？

李忠憲認為，黃國昌畸零地違法變成停車場的事情，在台灣社會的確不算是什麼嚴重的問題，又不是「殺人放火」，也不是「巨額貪污」，就跟一般的道德不好的市井小民一樣。利用壓榨土地正義「貪小便宜」，若發生在別人身上一點都不嚴重，反正就是認錯和接受罰款，但發生在黃國昌身上，卻是大炎上，因為他就是用這種「道德標準」來要求別人，明明就是「違法的媽寶」，卻自以為是道德魔人，整天自稱「老師」、「老師」的，還跟信徒他已經掌握一切。

李忠憲痛批，黃國昌把講道理、理性批評的聲音直接打成綠營側翼，在信徒身上取暖，但他卻沒有發現目前支持的群眾，除了想要跟著他吃香喝辣的黨羽，跟以前支持他的人是完全不同的兩批人，真的非常反智。

「黃國昌不是不會道歉，只是他不會在理念、道德之前道歉。」李忠憲指出，在「勞動正義」方面的議題上，黃國昌在無限上綱、缺乏理性的抗爭後，得罪了許多金主，想辦法透過台派大老要改善彼此的關係。

李忠憲痛批，黃國昌只會在金錢和官位前低頭，而「反服貿」、「公平」、「正義」、「道德」都只是他的工具，而且他負面影響了許多原本為了拯救台灣不顧一切、由道德驅使行動的勇敢年輕人，「世界上最不值得信任的就是沒有經過烈火考驗的道德，雙重標準更是令人討厭。」

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