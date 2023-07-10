朝聖黃國昌畸零地遭出征　四叉貓曝後悔當年力挺：這次護航不下去

記者黃翊婷／綜合報導

前立委黃國昌近期陷入「菜園變停車場」爭議，網紅「四叉貓」劉宇日前前往爭議畸零地拍照，結果遭到昌粉出征，他在臉書PO文表示，過去花了大量時間、金錢幫黃國昌在網路上闢謠，秉持「你挺同婚我就挺你」的信念無條件幫忙，但這次他護航不下去了，「去畸零地停車場朝聖一下，就被昌粉說成忘恩負義？X！」

▲四叉貓前往黃國昌的爭議地拍照。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓劉宇）

黃國昌以「司法正義」、「居住正義」為訴求，號召民眾7月16日走上凱道遊行，日前卻被爆出名下有23筆土地與房產，其中2筆農牧用地被拿來當停車場，雖然承租人曾出面向媒體表示是自己的問題，與黃國昌無關，但還是無法平息輿論。新北市交通局副局長金肇安表示，前幾天已派人去調查，現場沒有承租車位的事證，未來若確定該地區要做停車場，就要依照相關規定來申請，15天內未申請恐將開罰。

「四叉貓」劉宇7月6日在臉書分享一張照片，表示自己前往黃國昌位於汐止的畸零地拍照朝聖。沒想到照片和文章公開之後，遭到黃國昌粉絲出征，四叉貓7月8日再度於臉書發文強調，當年黃國昌支持同婚，被發起罷免案，發起團體叫「安定力量」，很明顯就是衝著時代力量，當時他花自己的時間、金錢緊盯安定力量的每一場活動，只為了幫黃國昌在網路上闢謠，光是汐止就自費跑了近10次，罷免前夜也有前往汐止跟黃國昌一起遊街。

四叉貓提到，他做這些事都是秉持「你挺同婚我就挺你」的信念無條件幫忙，「全台灣我敢說，海扁安定力量最用力的人就是我」，甚至一度跟安定力量的成員在速食店發生衝突，雖然沒有資源、協助，但他還是選擇力挺，後來安定力量滅黨成員被其他政黨吸收去當主委，黃國昌也沒有講話，「搞得我們這些幫忙出手的人像傻子一樣，好，這次我終於護航不下去了，去畸零地停車場朝聖一下，就被昌粉說成忘恩負義？X！」

▲黃國昌與館長陳之漢發起「716上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

不過，面對土地爭議，黃國昌強調是遭到側翼抹黑，所謂的8間房子，簡單說根本沒有8間房子，財產登記的8筆建物，其實是2間房子，1間是汐止的4層樓透天厝，那是他與父母住了幾十年的家，另1間是老婆結婚時買在板橋的20幾坪店面，目前是老婆娘家在用，上面2間房子的基地，在財產申報上就另外再占了6筆地號的土地。

至於將在7月16日舉辦的「公平正義救台灣」遊行，黃國昌表示，活動並非強制性，也不是只有邀請總統候選人和四黨立法院黨團，還邀請了長期投入居住正義、司法改革的專家和團體，更邀請了被害者團體參與，而OURs都市改革組織，更是在一開始籌備之初，就表明會參加的團體，周一（10日）晚上8點也會邀請他們上直播，一起公布居住正義訴求。